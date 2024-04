Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Επιζώντες και συγγενείς θυμάτων μιλούν στον ΑΝΤ1 για την δικαστική απόφαση (βίντεο)

"Ένιωσα προσβολή και ντράπηκα τις μητέρες για την απόφαση του δικαστηρίου", είπε επιζήσασα της τραγωδίας. Τι δήλωσαν συνήγοροι οικογενειών που έχασαν ανθρώπους στην τραγωδία.

Η απόφαση για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με τις οικογένειες των θυμάτων να αποδοκιμάζουν έντονα τις ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα", φιλοξένησε συνηγόρους των οικογενειών των θυμάτων αλλά και επιζώντες της τραγωδίας, οι οποίοι έκαναν έντονο λόγο για "διαπλοκή" και εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την απόφαση να δικαστούν ως πλημμελήματα οι κατηγορίες.

Η Κατερίνα Μαλλά, μίλησε στην εκπομπή και τόνισε πως "ένιωσα προσβολή και ντράπηκα τις μητέρες όταν άκουσαν την απόφαση του δικαστηρίου” και τόνισε πως "ήταν τεράστιος ο αγώνας να κρατήσουμε την αλήθεια μας ζωντανή”.

Όπως επεσήμανε, "τρεις φορές έγινε πρόταση από τον ανακριτή για να αναβαθμιστούν σε κακουργήματα".

“Ο θάνατος της Κυριακής δεν είναι κάτι ξέχωρο, όλα βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο” είπε η Κατερίνα Μαλλά σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο της εκάστοτε κυβέρνησης τονίζοντας ότι “η δικαιοσύνη επιβράβευσε τη μη ανάληψη ευθύνης”.

Επιπλέον, ανέφερε πως “ο υπαρχηγός και μετέπειτα αρχηγός της πυροσβεστικής απειλούσε τον πραγματογνώμονα”.

“Δεν έχουν σβήσει οι μνήμες απο το μυαλό μας. Είναι σαν να έγινε χτες…”, δήλωσε.

“Υπήρχε μία μάνα που στάθηκε μπροστά στους κατηγορούμενους και τους είπε κοιτάξτε με στα μάτια και ζητήστε μου μία συγγνώμη. Είχε χάσει την κορη της. Ικέτευε για μία συγγνώμη…", είπε.

“Όταν ακούσετε το 112, ακούστε το γιατί δεν θα έρθει κανείς… και δεν μιλάω για τους πυροσβέστες…”, ανέφερε.

Στη συνέχεια η Ειρήνη Μαρούπα, Δικηγόρος Οικογενειών Θυμάτων μίλησε με τη σειρά της για την δικαστική απόφαση και τις ποινές στους καταδικασθέντες. "Η δικαστική απόφαση για το Μάτι, έδειξε ότι το κράτος δεν θέλει να επιβιώσει", είπε.

Όσον αφορά στο τι έγινε και πώς οι ποινές από τα 111 χρόνια μειώθηκαν στα 5 εξαγοράσιμα, η δικηγόρος είπε ότι είναι “Κοροϊδία. Ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου…”.

Γνώριζαν από τις 17:15 όπως είπαν οι ίδιοι ότι θα υπάρχουν θύματα. Αυτός είναι ο ορισμός του κακουργήματος. Όλοι είπαν ότι γνώριζαν ότι η φωτιά θα έσβηνε στην θάλασσα. Όταν παραλείπω τα μέτρα αυτά γνωρίζω ότι θα καούν άνθρωποι”, είπε τονίζοντας ότι είναι “αδιανόητο να μην υπάρχουν διώξεις για κακούργημα.

Ακόμη, είπε ότι η απόφαση αυτή, δείχνει πως υπάρχει διαπλοκή, καθώς δεν μετατράπηκαν οι κατηγορίες σε κακούργημα “μας δείχνει τον δρόμο και στο τι θα γίνει με τα Τέμπη”.

“Διαλέγω τους πιο ακαταλληλους, τους πιο ηλίθιους, για επικεφαλείς της Πυροσβεστικής” είπε και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κολοκούρη και του Ματθαιόπουλου.

“Είναι αστεία όσα συζητάμε, αφού εδώ δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη, οι αυτοδιοικητικοί, όλοι απαλλάχθηκαν… όσοι καταδικάστηκαν γελούσαν και όσοι εμπλέχτηκαν απαλλάχθηκαν”, είπε.

Στη συνέχεια, μίλησε ο Βασίλης Καπερνάρος, Συνήγορος Υπεράσπισης Θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι και ανέφερε: "σε αυτή τη χώρα, όλοι μας ενδιαφερόμαστε για τη δικαιοσύνη και αδιαφορούμε για την αδικία”.

Όσον αφορά το κατηγορητήριο που ήταν για πλημμελήματα και έφερε αντιδράσεις ο δικηγόρος ανέφερε πως “δεν υπάρχει έλλειψη στοιχείων… ο ανακριτής, το στοιχειοθέτησε ως κακουργημα κι η Εισαγγελία το μετέτρεψε σε πλημμέλημα”.

“Η εισαγγελία καθυπόταξε τη γνώμη του ανακριτή για κακουργηματικές πράξεις” είπε και τόνισε ακόμα ότι “όταν η κοινωνία καταδικάζει αποφάσεις της δικαιοσύνης το κράτος καταρρέει”, τόνισε ο δικηγόρος.

