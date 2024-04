Κοινωνία

Μάτι - Συγγενής θύματος: Μόνο κατευθυνόμενη είναι μια τέτοια απόφαση

"Θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην παραγραφεί το έγκλημα", είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Γιαννόπουλος μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

"Όνειδος για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα" χαρακτήρισε την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Νίκος Γιαννόπουλος, ο οποίος έχασε συγγενή στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι που έγινε το καλοκαίρι του 2018, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

"Θεωρώ ότι είναι μια κατευθυνόμενη απόφαση. Το δικαστήριο δεν έιχε καν το σθένος να μην μετατρέψει τις ποινές σε μη εξαγοράσιμες. Αθώωσε αυτοδιοικητικούς και περιφερειακούς λες και είναι καρέκλες απολαβών και όχι ευθύνης, Δεν υπάρχει καμία δικαίωση. Νιώθω πως εγώ φταίω για την φωτιά. Μίλησαν για στραβή βάρδια. Εμείς είμαστε η στραβή βάρδια". δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε πως αισθάνεται σήμερα απάντησε ότι "Έχω μείνει στην ίδια μέρα. Περίμενα σήμερα να απελευθερωθώ. Να σταματήσω να θυμάμαι και να κλαίω. Πίστευα πως θα υπάρξει δικαίωση για τους πάντες".

Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις των συγγενών των θυμάτων απάντησε πως "θα μιλήσουμε με νομικούς συμβούλους και θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην παραγραφεί το έγκλημα. Αν όμως παραγραφεί, το έγκλημα θα μείνει στις πλάτες τους. Εμείς ξέρουμε ποιοι είναι οι ένοχοι, ξέρουμε τι συγκάλυψη έγινε, ξέρουμε γιατί πήραν αυτήν την απόφαση, ξέρουμε γιατί δεν κλήθηκαν κάποιοι να καταθέσουν. Ίσως πρέπει να ζητήσουμε συγνώμη που ταλαιπωρήσαμε το δικαστήριο αυτούς τους 18 μήνες".

Χρησιμοποιώντας τον στίχο του Νίκου Γκάτσου "Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα", αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις πολιτικών, οι οποίοι έλεγαν ότι "το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο".

"Θέλουμε δικαιοσύνη και δικαίωση" είπε κλείνοντας και ανέφερε για δεύτερη φόρα ότι δεν έχει λόγια να περιγράψει την απόφαση την οποία ξαναχαρακτήρισε κατευθυνόμενη.









