“Χρυσή μπάλα”: Οι υποψηφιότητες, τα φαβορί και οι απουσίες

Η λίστα με τους 30 υποψήφιους ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν την "Χρυσή Μπάλα". Πότε θα πραγματοποηθεί η τελετή.

Το «France Football» ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (6/9) τους 30 υποψήφιους ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν την εφετινή «Χρυσή Μπάλα» στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου στο «Theatre du Chatelet».

Φαβορί για τον εφετινό τίτλο είναι ο Λιονέλ Μέσι που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή τον περασμένο Δεκέμβριο στο Κατάρ κι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πρωταγωνίστησε πέρσι στο ιστορικό «τρεμπλ» της Μάντσεστερ Σίτι (Champions League, Premier League, FA Cup).

Ξεχωρίζουν επίσης τα ονόματα των Κιλιάν Μπαπέ, Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ απουσιάζει από τη λίστα, όπως και πέρσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αναλυτικά οι 30 υποψήφιοι για την εφετινή «Χρυσή Μπάλα» στους Άνδρες:

-Αντρέ Ονανά (Καμερούν, Ίντερ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

-Γιόσκο Γκβάρντιολ (Κροατία, Λειψία, Μάντσεστερ Σίτι)

-Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία, Ρεάλ, Αλ Ιτιχάντ)

-Τζαμάλ Μουζιάλα (Γερμανία, Μπάγερν)

-Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)

-Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία, Ντόρτμουντ, Ρεάλ)

-Μπουκάγιο Σακά (Αγγλία, Άρσεναλ)

-Ραντάλ Κολό Μουανί (Γαλλία, Άιντραχτ, Παρί)

-Κέβιν Ντε Μπρόινε (Βέλγιο, Μάντσεστερ Σίτι)

-Μπερνάρντο Σίλβα (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Σίτι)

-Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία, Νάπολι)

-Εμιλιάνο Μαρτίνες (Αργεντινή, Άστον Βίλα)

-Ρούμπεν Ντίας (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Σίτι)

-Νικολό Μπαρέλα (Ιταλία, Ίντερ)

-Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία, Μάντσεστερ Σίτι)

-Γιασίν Μπουνού (Μαρόκο, Σεβίλλη, Αλ Χιλάλ)

-Μάρτιν Έντεγκααρντ (Νορβηγία, Άρσεναλ)

-Χούλιαν Άλβαρες (Αργεντινή, Μάντσεστερ Σίτι)

-Ιλκάι Γκιντογκάν (Γερμανία, Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα)

-Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία, Ρεάλ)

-Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Παρί, Ίντερ Μαϊάμι)

-Ρόδρι (Ισπανία, Μάντσεστερ Σίτι)

-Αντουάν Γκριεζμάν (Γαλλία, Ατλέτικο)

-Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή, Ίντερ)

-Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Πολωνία, Μπαρτσελόνα)

-Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Παρί)

-Κιμ Μιν Τζάε (Νότια Κορέα, Νάπολι, Μπάγερν)

-Βίκτορ Όσιμεν (Νιγηρία, Νάπολι)

-Λούκα Μόντριτς (Κροατία, Ρεάλ)

-Χάρι Κέιν (Αγγλία, Τότεναμ, Μπάγερν).

