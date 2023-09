Πολιτική

Δένδιας από ΗΑΕ: Στρατηγική αμυντική σχέση και κοινή επιθυμία για εμβάθυνσή της

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

‘Οπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι χθες, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, με τον υπουργό Εξωτερικών σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (Abdullah bin Zayed al Nahyan).

Ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε χθες τη Διπλωματική Ακαδημία των ΗΑΕ, όπου συναντήθηκε με τον γενικό διευθυντή Nickolay Mladenov και τον αναπληρωτή διευθυντή Dr Mohammed AL Dhaheri.

Σήμερα, Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, ο Έλληνας υπουργός κατέθεσε στέφανο στο Μνημείο Ηρώων στο 'Αμπου Ντάμπι και εν συνχεία συναντήθηκε με τον ομόλογό του, υπουργό Επικρατείας των ΗΑΕ για τις Αμυντικές Υποθέσεις Mohammed Ahmed Al Bawardi.

Κατά τις συνομιλίες επιβεβαιώθηκε η ισχυρή φιλία των δύο κρατών και η στρατηγική αμυντική σχέση, η οποία εδράζεται στην Κοινή Διακήρυξη Ευρείας Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδος - ΗΑΕ, όπως και η κοινή επιθυμία για την εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Συζητήθηκε επίσης η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή του Κόλπου, καθώς και η συνεργασία για τη δημιουργία περιβάλλοντος ασφαλείας και σταθερότητας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και της αρχής της καλής γειτονίας.

Υπογραμμίστηκε ακόμη η σημασία της προώθησης στενότερης συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Προτεραιότητα είναι η δημιουργία οικοσυστήματος στον αμυντικό τομέα, μέσω του οποίου θα αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των υπουργείων 'Αμυνας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της αμυντικής βιομηχανίας και των ακαδημαϊκών - ερευνητικών ιδρυμάτων των δύο χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες αιχμής.

Η επίσημη επίσκεψή μου στα ΗΑΕ επαναβεβαιώνει την ισχυρή φιλία των χωρών μας και τη στρατηγική αμυντική σχέση μας, η οποία εδράζεται στην Κοινή Διακήρυξη Ευρείας Στρατηγικής Σχέσης Ελλάδος-ΗΑΕ, που υπέγραψα με τον ομόλογό μου, Σεΐχη Abdullah, το 2020.



