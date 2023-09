Αθλητικά

US Open: Γιατί διεκόπη ο ημιτελικός Γκοφ - Μούχοβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαμός στον ημιτελικό γυναικών του US Open. Τι συνέβη και ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι.

-

Ακτιβιστές υπέ του περιβάλλοντος διέκοψαν για περίπου 50 λεπτά, τον πρώτο ημιτελικό γυναικών του US Open, μεταξύ της Κόκο Γκοφ και της Καρολίνα Μούχοβα.

Λίγο πριν το δεύτερο game στο δεύτερο σετ, τρία άτομα σηκώθηκαν στο πάνω μέρος της εξέδρας και φώναξαν «τέλος στα ορυκτά καύσιμα».

Ο διαιτητής προτίμησε να διακόψει το παιχνίδι και ενώ το κοινό φώναζε επανειλημμένα «βγάλτε τους» προς τους ακτιβιστές, οι Γκοφ και Μούχοβα, έφυγαν από το γήπεδο κι επέστρεωαν από τα αποδυτήρια, όταν έληξε το περιστατικό.

Μετά από παρέμβαση της αστυνομίας, δύο από τους ακτιβιστές έφυγαν ειρηνικά, αλλά ο τρίτος αντέδρασε, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν χειροπέδες για να τον απομακρύνουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο τεστ για τον εντοπισμό δύσκολα ανιχνεύσιμων καρκίνων του τραχήλου της μήτρας

Κακοκαιρία στην Θεσσαλία: Ο Μητσοτάκτης στις πλημμυρισμένες περιοχές

Missing Alert: Αγωνία για την εξαφάνιση 31χρονου