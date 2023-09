Κοινωνία

Αττική Οδός: Νέα διακοπή κυκλοφορίας - Δεύτερο όχημα στις φλόγες

Νωρίτερα το απόγευμα. στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Πυρκαγιά σημειώθηκε σε όχημα στην Αττική οδό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ύψος του Αμαρουσίου ρεύμα κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο.

Στο σημείο βρίσκεται η τροχαία ενώ η λωρίδα κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς έχει κλείσει .

Για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας τα οχήματα εκτρέπονται στη λεωφόρο Κύμης.

Νωρίτερα το απόγευμα. στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο προς την Λεωφόρο Πεντέλης στο ύψος των διοδίων της Δουκίσσης Πλακεντίας.

