“Blue Horizon”: Προφυλακίστηκαν δύο κατηγορούμενοι, διαφωνία για τους άλλους δύο

Πολύωρες ήταν οι καταθέσεις των τεσσάρων κατηγορούμενων για τη δολοφονία του Αντώνη Καρυώτη.

Την προφυλάκιση του πλοίαρχου και του ύπαρχου του Blue Horizon για το θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά, αποφάσισαν τα ξημερώματα της Δευτέρας ανακρίτρια και εισαγγελέας μετά από τις πολύωρες απολογίες των συνολικά τεσσάρων συλληφθέντων.

Ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν για την προφυλάκιση ή μη του υποπλοιάρχου και του λοστρόμου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Έτσι την τελική απόφαση θα λάβει το δικαστικό συμβούλιο.

Ο υποπλοίαρχος νοσηλεύεται με ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο και μετέβη εκεί η ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πλοίαρχο που κατηγορείτο για επικίνδυνη παρέμβαση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση.

Ο ίδιος στην κατάθεσή του φέρεται να υποστηρίζει ότι έπραξε τα δέοντα σύμφωνα τους κανονισμούς όταν ενημερώθηκε ότι υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα και ενημέρωσε το λιμενικό.

Από την πλευρά του ο ύπαρχος στην κατάθεσή του, φέρεται να υποστηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες,ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για ότι συνέβη αλλά δεν αποδέχεται το νομικό χαρακτηρισμό της πράξης ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. "Πάτησε στο νύχι του καταπέλτη. Γλυστρησε κι αυτός κι εγώ. Εκείνος έπεσε. Ηθελα να πέσω να βοηθήσω αλλά είχε ήδη απομακρυνθεί το πλοίο" φαίρεται να ισχυρίστηκε ο ίδιος στην απολογία του.Πρόσθεσε ότι όταν "γύρισε προς τα πίσω για να πάρω σωστικό μέσο ο άνθρωπος είχε πνιγεί από την περιδινιση."





