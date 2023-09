Κοινωνία

“Blue Horizon”: Σοκάρει νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τις συνομιλίες του πληρώματος - “Πάτε καλά ρε; Τι έγινε;”

Στον πλοίαρχο ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η κατάθεση του τέταρτου κατηγορούμενου

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών μελών του πληρώματος του πλοίου "Blue Horizon" στην εισαγγελία Πειραιά για το θάνατο του 36χρονου επιβάτη Αντώνη Καρυώτη.

Όσον αφορά τον υποπλοίαρχο ο οποίος νοσηλεύεται με ισχαιμικό επεισόδιο μετέβη στο νοσοκομείο η ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί.

Στη συνέχεια αφού οδηγηθούν και στον εισαγγελέα αναμένεται να συνεδριάσει ανακριτής και εισαγγελέας για να αποφασίσει την ποινική τους μεταχείριση.

Κατηγορούμενοι είναι ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος, ο ύπαρχος και ο λοστρόμος του πλοίου, οι οποίοι κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα .

Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος, στην προσπάθειά του να μπει στο πλοίο της γραμμής για το Ηράκλειο της Κρήτης, απωθήθηκε από μέλη του πληρώματος του Blue Horizon με αποτέλεσμα την πτώση του στη θάλασσα και τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πλοίαρχο που κατηγορείτο για επικίνδυνη παρέμβαση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο.

Ο ίδιος στην απολογία του φέρεται να υποστηρίζει ότι έπραξε τα δέοντα σύμφωνα με τους κανονισμούς όταν ενημερώθηκε ότι υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα και ενημέρωσε το λιμενικό.

Blue Horizon: «Ρε πάτε καλά;» - Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο καπετάνιος βλέπει τον 36χρονο να πνίγεται

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως από το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης δολοφονήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Το πρωί της Κυριακής (10/9/2023) δημοσιοποιήθηκαν οι διάλογοι του καπετάνιου με τα μέλη του πληρώματος του Blue Horizon μέσω της ενδοεπικοιωνίας.

Στους διαλόγους λίγο μετά την πτώση του 36χρονου στη θάλασσα, που δημοσίευσε το cretalive ακούγεται ο πλοίαρχος να ρωτάει τα μέλη του πληρώματος τι έχει συμβεί στον καταπέλτη και μόλις ενημερώνεται ότι υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα φωνάζει «ρε, πάτε καλά;».

Ο καπετάνιος που βρίσκεται στη διαδικασία του απόπλου, ξαφνικά ακούγεται να ρωτάει «Τι έγινε;».

Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα αρχίζει να φωνάζει εκνευρισμένος: «Πάτε καλά ρε; Ρε πάτε καλά;». Στην συνέχεια ακούγεται να λέει: «Αργά. Αργά» Κάποιος του λέει κάτι μέσω ενδοεπικοινωνίας και ο πλοίαρχος απαντά: «Το βλέπω, το είδα».

Αμέσως μετά δίνει οδηγία: «Πολύ αργά», ζητά να καλέσουν το Traffic στο κανάλι VHF 13 και στην συνέχεια ακούγεται να ρωτάει: «Έλα τι έγινε; Για πες μου. Τι έγινε;».

Ακούγεται στο βάθος μία φωνή να του λέει ότι κάποιος έπεσε στη θάλασσα και ο καπετάνιος ρωτάει: «Ποιος έπεσε στη θάλασσα;».

Σε άλλο σημείο, ο πλοίαρχος ακούγεται να λέει: «Επιπλέει-επιπλέει» και μέλος του πληρώματος απαντά: «Επιπλέει στον ντόκο που φύγαμε εμείς». Και τότε ο πλοίαρχος ρωτά τον ύπαρχο: «Ρε Μ. πώς έπεσε;»

Από την ενδοσυνεννόηση του απαντούν: «Πήγε να ανέβει» και ο πλοίαρχος: «Έπεσε επιβάτης στη θάλασσα; Τι έγινε;».

Από τις αποσπασματικές αυτές συνομιλίες διαφαίνεται ότι ο καπετάνιος αιφνιδιάζεται με κάτι που βλέπει και στην συνέχεια ρωτάει να μάθει τι έχει συμβεί και ποιος είναι αυτός που έπεσε στη θάλασσα, όπως τον ενημερώνουν μέσω VHF.

