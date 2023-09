Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” – Hellenic Train: Χωρίς σύνδεση η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη

Αναστολή και σήμερα για τη σιδηροδρομική και λεωφορειακή σύνδεση της Αθήνας με τη Θεσσαλονίκη.

Αναστέλλονται και σήμερα οι λεωφορειακές συνδέσεις στη γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη, καθώς και στη γραμμή Λάρισα- Λιτόχωρο, μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό στο ύψος της Λάρισας, εξαιτίας της υπερχείλισης του Πηνειού.

Εφόσον δοθεί πάλι σε κυκλοφορία η Εθνική Οδός και επιτραπεί η διέλευση οχημάτων, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση και επαναπρογραμματισμό των δρομολογίων.

