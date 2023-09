Οικονομία

Κακοκαιρία - Hellenic Train: Αναστολή σε δρομολόγια λεωφορείων λόγω πλημμυρικών φαινομένων

Ποιες λεωφορειακές συνδέσεις δεν θα πραγματοποιούνται λόγω της κατάστασης στην Θεσσαλία.

Αναστέλλονται οι λεωφορειακές συνδέσεις στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, καθώς και στη Λάρισα - Λιτόχωρο, σήμερα μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό στο ύψος της Λάρισας, εξαιτίας της υπερχείλισης του Πηνειού.

Εφόσον δοθεί πάλι σε κυκλοφορία η εθνική οδός και επιτραπεί η διέλευση οχημάτων, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση και επαναπρογραμματισμός των δρομολογίων, σύμφωνα με την Hellenic Train.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό στο ύψος της Λάρισας, εξαιτίας της υπερχείλισης του Πηνειού, αναστέλλονται οι λεωφορειακές συνδέσεις στη γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη, καθώς και στη Λάρισα- Λιτόχωρο, σήμερα Κυριακή 10/9/2023.Εφόσον δοθεί πάλι σε κυκλοφορία η Εθνική Οδός και επιτραπεί η διέλευση οχημάτων, θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση και επαναπρογραμματισμό των δρομολογίων».

