Δίκη Πισπιρίγκου: Ξεκινούν οι καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης

Ποιοι αναμένεται να καταθέσουν πρώτοι στη δίκη

Η σειρά των μαρτύρων υπεράσπισης έφτασε, στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

Έχουν κληθεί να καταθέσουν σήμερα Τετάρτη, η μητέρα της, η αδερφή της, ο πατριός της και ο θείος της, μόνο όμως για την υπόθεση της Τζωρτζίνας και την απόπειρα ανθρωποκτονίας του κοριτσιού, όχι για τον θάνατο των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας.

Η οικογένειά της από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της είναι στο πλευρό της, υποστηρίζοντας ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν πείραξε όχι μόνο την Τζωρτζίνα αλλά και τα άλλα δύο παιδιά της, για τα οποία θα ξανακαθίσει στο εδώλιο της κατηγορούμενης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις της μητέρας και της αδερφής της.

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου θα μιλήσει για τη σχέση της κατηγορούμενης με τον Μάνο Δασκαλάκη, για το πώς ήταν ως μητέρα για το πως διαχειρίστηκε τις απώλειες των κοριτσιών.

Το παρών στο δικαστήριο αναμένεται να δώσει σήμερα ο Μάνος Δασκαλάκης. Για πρώτη φορά θα ακούσει τι θα πει η οικογένεια της εν διαστάσει συζύγου του -καθώς ακόμα δεν έχει εκδοθεί το διαζύγιο – ενώπιον δικαστών και ενόρκων.

Πηγή: Pelop.gr

