Κόσμος

Τουρκία: Φονική κατάρρευση ανθρακωρυχείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εργατικό δυστύχημα συνέβη 450 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης.

-

(εικόνα αρχείου)

Μια μερική κατάρρευση που σημειώθηκε σήμερα σε ένα ανθρακωρυχείο στη βόρεια Τουρκία προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό έξι, γνωστοποίησε ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ανθρακωρυχείο Αρμουτσούκ, που ανήκει στο κρατικό Τουρκικό Ινστιτούτο Λιθάνθρακα (TTK), στην περιοχή Ερεγλί της επαρχίας Ζονγκουλντάκ, τόνισε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Οζμάν Χατσιμπεκτάσογλου.

Το δυστύχημα συνέβη 450 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, ανέφερε ο κυβερνήτης, χωρίς να διευκρινίζει τα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση.

Οι τραυματίες ανθρακωρύχοι νοσηλεύονται, πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”: Επιστολή Ερντογάν σε Σακελλαροπούλου

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ