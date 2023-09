Life

Μαίρη Λίντα: “Πέθαναν” την σπουδαία τραγουδίστρια

Η μακάβρια είδηση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Το ξέσπασμα του Μπιμπίλα.

Αναστάτωση δημιουργήθηκε αγά το βράδυ της Πέμπτης μετά από "τσουνάμι" αναρτήσεων στα social media που ήθελαν την Μαίρη Λίντα να έχει φύγει από ζωή, κάτι το οποίο δεν ισχύει.

Στο άκουσμα της μακάβριας είδησης ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του διάψευσε τις φήμες.

«Όσοι διαδίδουν ότι η αγαπημένη μας σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα έφυγε ξαφνικά από την ζωή ας σταματήσουν. Η Μαίρη Λίντα χαίρει άκρας υγείας στο Γηροκομείο Αθηνών», γράφει στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και βουλευτή του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, η 87χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στο Γηροκομείο Αθηνών όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια και "χαίρει άκρας υγείας".

