Πυροβολισμοί στον Πειραιά: προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 68χρονος για την δολοφονία

Ο άνδρας πυροβόλησε εν ψυχρώ τον άτυχο υπάλληλο ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε το Σάββατο από τον Εισαγγελέα ο 68χρονος που δολοφόνησε τον 39χρονο εργαζόμενο σε πάρκινγκ στο κέντρο του Πειραιά.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής σε χώρο υπαίθριου πάρκινγκ στον Πειραιά. Ο 68χρονος φέρεται να εμφανίστηκε στην επιχείρηση με την καραμπίνα του και αφού τσακώθηκε ξανά με τον 36χρονο εργαζόμενο, σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε στο μάγουλο.

Τότε ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου και κατέληξε.

Μετά το φονικό συμβάν, ο δράστης πήγε στο σπίτι του και μετά από λίγο παραδόθηκε στους αστυνομικούς. Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

