Κοινωνία

Πειραιάς: Δολοφονία εν ψυχρώ για μια θέση στάθμευσης (βίντεο ντοκουμέντο)

Έναν 39χρονο υπάλληλο χώρου στάθμευσης δολοφόνησε με καραμπίνα, ένας συνταξιούχος, στον Πειραιά. Αιτία φαίνεται πως ήταν οι διαπληκτισμοί τους για μια θέση στάθμευσης.

Ρεπορτάζ των Μανώλη Ασαριώτη και Κώστα Τάτση, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Κάμερα ασφαλείας καταστήματος έχει απαθανατίσει έναν 68χρονο, με το κυνηγετικό όπλο στο χέρι, να πυροβολεί και να σκοτώνει τον 39χρονο υπάλληλο τού χώρου στάθμευσης, στην οδό Πραξιτέλους, στον Πειραιά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο – ντοκουμέντο, ο 39χρονος πέφτει στο οδόστρωμα και ο δράστης κάνει μισό βήμα και πατάει πάλι τη σκανδάλη. Αυτή τη φορά, στοχεύοντας στο κεφάλι του θύματος.

Όπως είπε αυτόπτης μάρτυρας, «βγήκε από την πολυκατοικία, τον πυροβόλησε, πήγε από πάνω του και τον πυροβόλησε δεύτερη φορά και είπε "τον έφαγα επιτέλους"».

Καταστηματάρχες και κάτοικοι τής περιοχής άκουσαν τον πρώτο πυροβολισμό και όταν γύρισαν τα βλέμματα τους, είδαν τον 68χρονο να πυροβολεί και δεύτερη φορά.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά κάποιοι βρίσκουν την ψυχραιμία και βιντεοσκοπούν με τα κινητά τηλέφωνά τους. Ο 39χρονος είναι αιμόφυρτος στο οδόστρωμα. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ καταφθάνουν και προσπαθούν να αποκλείσουν τη σκηνή του εγκλήματος.

Κάτοικοι περιέγραψαν στους αστυνομικούς ακριβώς τί συνέβη και εκείνοι τον αναζήτησαν στο διαμέρισμά του.

Λίγη ώρα αργότερα ο δράστης βγήκε από την πολυκατοικία και παραδόθηκε χωρίς να αντιδράσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 68χρονος συχνά λογομαχούσε με το θύμα για το πάρκινγκ και το αυτοκίνητό του.

Περίοικος δήλωσε πως «γενικά είχε πρόβλημα ο άνθρωπος και σήμερα τρελάθηκε, πήρε το όπλο και έκανε ότι έκανε».

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά σχηματίζουν δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του, προκειμένου να τον οδηγήσουν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.





