Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Πήλιο: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί του ζευγαριού από την Αυστρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για το νιόπαντρο ζευγάρι. Η ανακοίνωση το Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρίας.

-

Τραγικός είναι ο απολογισμός των νεκρών από την κακοκαιρία Daniel, που σάρωσε τη Θεσσαλία καθώς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επιβεβαιώθηκε μέσω εργαστηριακών εξετάσεων DNA ότι οι δύο σοροί που είχαν βρεθεί την περασμένη εβδομάδα ανήκουν στο αυστριακό ζευγάρι, που αγνοούνταν από την 7-09-2023 στα Ποτιστικά Πηλίου.

Η σορός της γυναίκας είχε εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Θεοτόκου, νότια του Πηλίου την Παρασκευή 08/09, ενώ η σορός του άντρα είχε εντοπιστεί την Τετάρτη (13/9) στη θαλάσσια περιοχή Μουρτιά Πηλίου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕ της Αυστρίας

«Εχουμε το θλιβερό καθήκον να ανακοινώσουμε τον θάνατο δύο αυστριακών πολιτών στην Ελλάδα», αναφέρει σε σύντομη ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας. «Τα αποτελέσματα των αναλύσεων DNA επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τους δύο ανθρώπους που ήταν αγνοούμενοι μετά τις σοβαρές πλημμύρες».

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έστειλε βοήθεια στους πληγέντες μέσω του ΕΕΣ (εικόνες)

Φλωρίδης: ενίσχυση δικηγόρων με 5000 ευρώ και εκπαιδευτικό βοήθημα 560 ευρώ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου