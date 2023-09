Πολιτική

Daniel – Μακρή: Τι θα γίνει με τα σχολεία στη Θεσσαλία

Διάβασέ μου το...

Προσβασιμότητα, υγειονομικοί κίνδυνοι και στατική επάρκεια των κτηρίων, τα κύρια προβλήματα πριν ανάψει το «πράσινο φως» για το άνοιγμα των σχολείων στις πληγείσες περιοχές.

Η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της Θεσσαλίας, αναφέροντας ότι υπάρχουν εκτεταμένα προβλήματα, αλλά ακόμη δεν υπάρχει ακριβής εικόνα πόσα σχολεία αφορά, καθώς οι δήμοι στις πληγείσες περιοχές δεν έχουν δώσει όλα τα στοιχεία.

«Η απόφαση να αναβληθεί το άνοιγμα των σχολείων στη Θεσσαλία, έγινε για 3 λόγους. Καταρχήν δεν υπήρχε προσβασιμότητα σε πολλά από αυτά, ενώ παράλληλα υπάρχουν και υγειονομικοί κίνδυνοι με τα νεκρά ζώα και το πόσιμο νερό. Επίσης θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί η στατικότατα των κτηρίων και το πόσο ασφαλή είναι για να φιλοξενήσουν μαθητές», είπε η κυρία Μακρή.

Στην περίπτωση που κάποια σχολεία θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα και δεν θα μπορέσουν να υποδεχθούν τους μαθητές άμεσα, τότε είτε θα επιστρατευτούν αίθουσες σε γειτονικά σχολεία, ή ακόμη και οικίσκοι και αίθουσες σε άλλα δημόσια κτήρια.

Ερωτηθείς η κυρία Μακρή αν θα είμαστε έτοιμοι σε μια εβδομάδα για να ανοίξουν τα σχολεία στη Θεσσαλία, η υφυπουργός Παιδείας, τόνισε ότι «θα ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τους υγειονομικούς κανόνες, αλλά ελπίζουμε ότι σε μια εβδομάδα θα είναι όλα έτοιμα».





