Λιβύη: “Νεκροί οι 4 Έλληνες της ανθρωπιστικής αποστολής στη Βεγγάζη”

Αίσθηση προκαλούν οι αναφορές του Υπουργού Υγείας της Λιβύης, ενώ η ελληνική Κυβέρνηση μιλά για τραυματισμό δύο μελών της ελληνικής αποστολής.

Τα τέσσερα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Βεγγάζη, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα (17/09) ο Υπουργός Υγείας της ανατολικής κυβέρνησης της Λιβύης.

Τα τέσσερα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη, όπως ανέφερε σήμερα (17/09) ο Υπουργός Υγείας της ανατολικής κυβέρνησης της Λιβύης.Από το «φρικτό» δυστύχημα τραυματίσθηκαν ακόμη 15 άνθρωποι, εκ των οποίων επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Οθμάν Αμπντουλτζαλέλ, ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου.

Η είδηση μεταδίδεται από αραβικά Μέσα ενημέρωσης και το πρακτορείο Reuters, ενώ δεν επιβεβαιώνεται από τις ελληνικές Αρχές.

Νωρίτερα έγινε γνωστή η είδηση του τραυματισμού των Ελλήνων, ενώ όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, ο τραυματισμός τους ήταν ελαφρύς.Μένει να επιβεβαιωθεί αν ισχύει ο θάνατος των συμπατριωτών μας, με την ευχή όλων να είναι ότι πρόκειται για κάποιο λάθος.

Νωρίτερα την Κυριακή έγινε γνωστό ότι σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής που έφτασαν σήμερα το πρωί στη Λιβύη. Το όχημα που μετέφερε τα μέλη της αποστολής συγκρούσθηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των επιβαινόντων.Έγινε επίσης γνωστό ότι οι Έλληνες περιθάλπτονται σε νοσοκομεία της Βεγγάζης και αναλόγως της κατάστασης, θα κριθεί εάν χρειασθεί να επιστρέψουν εσπευσμένα στη χώρα μας.

Σε ετοιμότητα στη βάση της Ελευσίνας βρίσκεται ένα C-130, με υγειονομικούς καθώς και φαρμακευτικό υλικό, προκειμένου να μεταβεί στη Βεγγάζη.Λίγο μετά τις 19:30 το ΓΕΕΘΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 17 Σεπτεμβρίου 2023, το λεωφορείο που μετέφερε το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που είχε μεταβεί στην Λιβύη στο πλαίσιο συνδρομής της Χώρας μας, συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες διπλωματικές αρχές της Ελλάδας, από τη σύγκρουση που συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στελέχη έχουν υποστεί ελαφρούς τραυματισμούς. Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία της περιοχής.Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται σε συνεργασία με τις Λιβυκές αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση συγκέντρωσης του προσωπικού στην Βεγγάζη και επαναπατρισμού του. Αεροσκάφος C-130 στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα με νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται σε ετοιμότητα απογείωσης».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:«Η ελληνική αποστολή που μετέβη προς παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, είχε σήμερα αυτοκινητιστικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της οδικής μετάβασής της στην πόλη Ντέρνα.Σε συντονισμό με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βεγγάζη είναι σε ετοιμότητα για να παράσχει βοήθεια στην αποστολή και να συνδράμει στον επαναπατρισμό της».

