ΠΑΟΚ – Άρης: Συλλήψεις πριν το μεγάλο ντέρμπι

Δυο συλλήψεις έγιναν για ναρκωτικά. Ένας 25χρονος συνελήφθη γιατί προσπάθησε να μπει στο γήπεδο με ναυτικό πυρσό.

Στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 46, 18 και 25 ετών προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης.

Ο 46χρονος και 18χρονος συνελήφθησαν για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και ο 25χρονος για παράβαση των Νόμων περί αθλητισμού και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας ναυτικός πυρσός.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας – Τριανδρίας, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

