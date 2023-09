Πολιτική

Πόρος: Σύλληψη Τούρκων που παρακολουθούσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συλληφθέντες, φέρονται να παρακολουθούσαν με drone τις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στον Πόρο.

-

Χειροπέδες σε δυο Τούρκους που φέρονται να επιτηρούσαν θέσεις στρατιωτικού ενδιαφέροντος, με drones, πέρασαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σάββατο στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ ότι δύο άτομα είχαν σηκώσει drone επάνω από το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων του Πολεμικού Ναυτικού στον Πόρο.

Οι «δράστες» έσπευσαν να εξαφανιστούν, όταν έγιναν αντιληπτοί και τελικά τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν στη Μονεμβασιά, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για Τούρκους υπηκόους.

Έχουν κατασχεθεί το drone και τα κινητά τηλέφωνά τους, ενώ κλιμάκιο της ΕΥΠ είναι στην Μονεμβασιά και ασχολείται με την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιβύη - Νεκροί Έλληνες στρατιωτικοί: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Σκέρτσος: Ο Κασσελάκης έχει όψη Μητσοτάκη και ψυχή Πολάκη, δεν είναι η λύση

Θερμαϊκός: Ψαράδες εντόπισαν νεκρή αγελάδα να επιπλέει στη θάλασσα (εικόνες)