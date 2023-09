Life

“Παγιδευμένοι”: Ποια είναι τα νέα πρόσωπα του β' κύκλου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γνωρίστε τα νέα πρόσωπα που "εισβάλλουν" στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 και ποιες ανατροπές θα φέρουν...

-

Έχοντας δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό, οι «Παγιδευμένοι» επιστρέφουν στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στις 22:30, για να συζητηθούν και πάλι με τις δυνατές στιγμές και τη συγκλονιστική πλοκή τους.

Στον πολυαναμενόμενο Β΄ κύκλο της σειράς, εκτός από τον επιχειρηματία που ενσαρκώνει ο Τάσος Χαλκιάς, έρχονται και άλλα νέα πρόσωπα για να ανατρέψουν τη ζωή των ηρώων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΣ)

Νεαρός αστυνομικός ρεπόρτερ. Όμορφος, κοινωνικός, αξιαγάπητος, μορφωμένος, ευγενικός και δοτικός. Θα γνωριστεί με τον Θοδωρή και θα μπει στην παρέα του.

Είναι τυχαίο αυτό ή μήπως έχει κάποιο κρυφό σχέδιο στο μυαλό του;

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ)

Όμορφος, γοητευτικός, σαγηνευτικός, ευγενικός, γλυκός και τρυφερός. Όλα όσα ψάχνει μία γυναίκα σε έναν άντρα.

Τι θα τον φέρει κοντά στη Χρύσα και σε ποια μονοπάτια θα οδηγηθούν και οι δύο;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ)

Είναι ο νέος Διοικητής της Αστυνομίας, αντικαταστάτης του Σπύρου Μαρκέτου. Σε τίποτα, όμως, δεν του μοιάζει ως προς τις αξίες και το ήθος του.

Τι κρύβει ο νέος Διοικητής και τι ρόλο θα παίξει η παλιά του γνωριμία με τον Δημήτρη;

ΜΕΛΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Γλυκιά, καλοσυνάτη, όμορφη, πληθωρική, έξυπνη, χαρούμενη, «έξω καρδιά». Νοικιάζει το άδειο σπίτι της Ελένης και γίνεται γειτόνισσα του Σπύρου και του Δημήτρη.

Τι ρόλο θα παίξει όταν τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα για την οικογένεια Μαρκέτου;

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ)

Πρόσφατα απόφοιτος της Νομικής Αθηνών, όμορφος αν και αδέξιος στις κινήσεις του, έξυπνος και φιλόδοξος. Γνωρίζει την Άννα κατά τη διάρκεια της πρακτικής του στο γραφείο της αντίδικου δικηγόρου σε μία υπόθεση που εκείνη έχει αναλάβει.

Είναι τυχαία αυτή η γνωριμία ή κρύβεται κάτι άλλο πίσω απ’ αυτή;

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία - Δολοφονία 6χρονου: Συνελήφθη 14χρονος

Τίγκρες: Εκτέλεσαν τον Έντγκαρ Πάες μπροστά στην κόρη του

Θεσσαλονίκη: Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων