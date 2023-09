Life

“Παγιδευμένοι” - Τάσος Χαλκιάς: Ποιος είναι ο Πάνος Βερβερίδης που θα ενσαρκώσει (εικόνες)

Στον πολυαναμενόμενο β' κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1, μπαίνει ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον Πάνο Βερβερίδη.

Έχοντας δημιουργήσει φανατικό κοινό, οι «Παγιδευμένοι» επιστρέφουν στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, για να συζητηθούν και πάλι με τις δυνατές στιγμές τους, τις καθηλωτικές εξελίξεις της ζωής τους, αλλά και την είσοδο νέων προσώπων που θα τα ανατρέψουν όλα.

ΠΑΝΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ (ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ)

Ο Πάνος Βερβερίδης είναι ένας πλούσιος επιχειρηματίας. Δυναμικός, αυστηρός, αυταρχικός, λακωνικός στα λόγια και πανέξυπνος. Είναι δίκαιος και αποφεύγει να δρα με παράνομες μεθόδους. Παρόλα αυτά, αν χρειαστεί, ξέρει τον τρόπο να αντιδράσει. Ένα τραγικό οικογενειακό γεγονός έχει σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή του.

Ποια είναι η σχέση του με τον Αλέκο Χατζή;

Πώς θα συναντηθούν οι δρόμοι τους με τον Δημήτρη;

Τι κρύβει το παρελθόν του, πώς θα έρθει ξανά στο φως και γιατί θα επηρεάσει όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και των υπόλοιπων ηρώων;

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

