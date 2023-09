Κόσμος

Νεκροί Έλληνες - Λιβύη: Eισαγγελική παρέμβαση για το τροχαίο δυστύχημα

Θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τυχόν αξιόποινες πράξεις για το μοιραίο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε πέντε Έλληνες.

Εντολή για την διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου που στοίχισε την ζωή πέντε Ελλήνων στρατιωτικών και πολιτών που μετείχαν σε ανθρωπιστική αποστολή στην Λιβύη, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στην Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών έδωσε παραγγελία προς την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας να εξετάσει στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας το τροχαίο στην Λιβύη.

Θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τυχόν αξιόποινες πράξεις όπως ανθρωποκτονία κατά συρροή και σωματικές βλάβες κατά συρροή από πρόθεση ή και αμέλεια.

