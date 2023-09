Κοινωνία

Λιβύη - ΓΕΕΘΑ: Αυτά είναι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο

Μετά από την ταυτοποίηση των σορών, το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε τα στοιχεία των Ελλήνων στρατιωτικών.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας ανακοίνωσε ότι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός των σορών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που ενεπλάκησαν σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στη Λιβύη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατά την ταυτοποίηση των σορών, διαπιστώθηκε ότι οι θανάσιμα τραυματισμένοι-στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι:

- Η αντιπλοίαρχος (ΥΝ) Γλυκερία Μεμεκίδου ΠΝ της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ.

- Η επισμηναγός (ΥΝ) Ευαγγελία Ανδρεαδάκη της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ.

- Ο αρχιλοχίας (ΠΖ) Γεώργιος Βούλγαρης της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Το ΓΕΕΘΑ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως.

