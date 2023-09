Κοινωνία

Λιβύη: ποιοι ήταν οι Έλληνες που σκοτώθηκαν στο τροχαίο (βίντεο)

Οι τελευταίες στιγμές των πέντε Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους στη Λιβύη. Ο πατέρας του αρχιλοχία μιλά στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Eικόνες από την άφιξη της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη, λίγο πριν τυλιχθεί στις φλόγες το λεωφορείο της και χάσουν τη ζωή τους πέντε Έλληνες.

Μια από τις νεκρές νοσηλεύτριες είχε ήδη χάσει δυο συγγενείς της εν ώρα καθήκοντος. Οι δυο διερμηνείς ήταν αδέλφια, παιδιά του Προέδρου της ελληνικής κοινότητας της Βεγγάζης.

Απαρηγόρητος ο πατέρας του αρχιλοχία στην Καρδίτσα, μίλησε στον ANT1 για τον θάνατο του παιδιού του.

Είναι οι τελευταίες στιγμές, πριν τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής μπουν στο μοιραίο λεωφορείο.

Στα τελευταία της πλάνα, η επισμηναγός Ελευθερία Ανδρεαδάκη φαίνεται χαρούμενη να συνομιλεί με συναδέλφους της, Λίγο αργότερα, μαζί με την αντιπλοίαρχο Γλυκερία Μεμεκίδου στέκονται για μια λήψη, λίγο πριν φύγουν για την Ντέρνα. Πιο κει, διακρίνεται η Άντζελα και ο Φίλιπ Μανδαλιός, τα δυο αδέλφια του προέδρου της ελληνικής κοινότητας της Βεγγάζης που συμμετείχαν και οι δυο ως διερμηνείς στην αποστολή, και χάθηκαν μαζί στο τραγικό δυστύχημα...

Ο αρχιλοχίας Γιώργος Βούλγαρης λάτρευε την δουλειά του. Ήταν αλεξιπτωτιστής στις ειδικές δυνάμεις. Παρά τα 27 του χρόνια συμμετείχε σε πολλές και δύσκολες αποστολές. «Και αυτή έμελλε να ήταν η τελευταία του» θα πει ο πατέρας του από το χωρίο Μουζάκι Καρδίτσας.

Όπως αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του αρχιλοχία για την αγάπη που είχε για τη δουλειά του "Επειδή την αγαπούσε, γι΄αυτό έτρεχε τόσο. Όλο το καλοκαίρι, ήταν συνέχεια έτσι.

- Σας είχε μιλήσει για αυτό το ταξίδι;

- Ξέραμε ότι θα πάει εκεί, δεν ξέραμε κάτι άλλο. Ήταν μια ρουτίνα, όπως ήταν όλα τ ΄άλλα . Δεν ήταν κάτι άλλο. Τι να πω, θα γυρίσει το παιδί μου; Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο"

Η επισμήναγός Ελευθερία Ανδρεαδάκη είχε καταγωγή από το Ηράκλειο, αλλά διέμενε στην Αθήνα και ως νοσηλεύτρια εργαζόταν στο 251 Γενικό νοσοκομείο Αεροπορίας. Είχε χάσει θείο πιλότο εν ώρα υπηρεσίας, τον αδελφό της σε τροχαίο και τώρα η οικογένειά της καλείται να διαχειριστεί μια 3η τραγωδία. Η άτυχη 40χρονη είχε μόλις πιρν από μερικούς μήνες παντρευτεί στο Παρίσι.

Η 46χρονη Γλυκερία Μεμεκίδου είχε καταγωγή από την Κομοτηνή. Ήταν αντιπλοιάρχος υγειονομικού. Υπηρετούσε στην διεύθυνση υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και ως νοσηλεύτρια ήθελε πάντα να προσφέρει. Για αύτο και όταν έμαθε για την ελληνικη΄αποστολή στην λιβύη αμέσως ζήτησε να ακολουθήσει.

Τα δυο αδέλφια, η Άντζελα και ο Φίλιππος, φαίνονται με υπερηφάνεια να στήνονται δίπλα στους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού για την αναμνηστική φωτογραφία, πριν αναχωρήσουν με το μοιραίο λεωφορείο.

Ήταν τα παιδιά του Κανάκη Μανδαλιού, του λεγόμενου «Έλληνα της Λιβύης», του προεέδρου της ελληνικής κοινότητας της Βεγγάζης. Τραγική ειρωνεία: βρίσκονταν στην Αθήνα για το γάμο της Άντζελας και επέστρεφαν στην Λιβύη που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν προκειμένου να βοηθήσουν την ελληνική αποστολή.

