Δυστύχημα στην Λιβύη - Εύη Ανδρεαδάκη: Ήμουν προορισμένη να υπηρετήσω την Αεροπορία πριν γεννηθώ (εικόνες)

Οι αναρτήσεις για την αγάπη της, την Πολεμική Αεροπορία και η συγκλονιστική τραγωδία στην οικογένειά της.

Βαρύ το πένθος για την άτυχη Σμηναγό, Εύη Ανδρεαδάκη από το Ηράκλειο, που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη.

Η στρατιωτικός είχε βιώσει τραγωδίες στην οικογένειά της, τόσο όταν ο αδερφός της, είχε επίσης χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ ο θείος της ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας κι έφυγε από τη ζωή, επίσης, εν ώρα καθήκοντος, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε, συνετρίβη!

Η είδηση του θανάτου της 40χρονης έχει βυθίσει στη θλίψη την οικογένεια της.



Είχε παντρευτεί τον περασμένο Ιανουάριο στο Παρίσι

«Στην ερώτηση γιατί διάλεξα την Αεροπορία πάντα απαντώ ότι ήμουν προορισμένη να την υπηρετήσω πριν ακόμα γεννηθώ» έγραφε σε ανάρτηση της στην προσωπική της σελίδα στο Facebook το 2020 η Εύη Ανδρεαδάκη που μαζί με τους τέσσερις ακόμα Έλληνες συμπληρώνουν την τραγική λίστα των νεκρών του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στη Λιβύη.

Παντρεμένη μόλις τον περασμένο Ιανουάριο στο Παρίσι με τον εκλεκτό της καρδιάς της, η 40χρονη Σμηναγός (ΝΥ) και νοσηλεύτρια στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, με σημαντικές σπουδές και πτυχία καθώς και με μεταπτυχιακά, ζούσε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές τις ζωής της, καθώς μετά από προσωπικό αγώνα τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο είχε φτάσει στο σημείο που ονειρευόταν.

Με το χαμόγελο πάντα στα χείλη και την καλή κουβέντα ακόμα και στα δύσκολα, η Εύη Ανδρεαδάκη, για όποιον την γνώριζε, θεωρούνταν πρότυπο γυναίκας κι επαγγελματία κι αυτό αρκεί να διαβάσει κάποιος τα αμέτρητα σχόλια που υπάρχουν κάτω από τις φωτογραφίες της.

Μια από τις τελευταίες είναι από την ημέρα των γενεθλίων της στις 20 Ιουλίου, όπου μετά από τις ευχές και τα μηνύματα η 40χρονη θέλοντας να ευχαριστήσει συγγενείς και φίλους έγραψε: «40 ετών λοιπόν... Η ουσία των πραγμάτων βρίσκεται στην απλότητα... σε ένα γλυκό χαμόγελο... σε έναν μειλίχιο λόγο... σε μια γενναιόδωρη αγκαλιά... σε ένα παρατεταμένο φιλί... και χθες μου τα χαρίσατε απλόχερα, κάνοντας τα γενέθλια μου μοναδικά!».

Το ίδιο συνέβη και όταν αποφάσισε να μοιραστεί μια στιγμή από την ημέρα του γάμου της στις 16 Ιανουαρίου στο Παρίσι, όπου κρατώντας σφικτά της νυφική της ανθοδέσμη φιλά τον σύζυγο της με θέα τον πύργο του Άιφελ κι εκείνη να γράφει: «Όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησέ την...Κι όταν τα φτερά της σε αγκαλιάσουν, παραδώσου... Η αγάπη δεν είναι καμιά άλλη επιτυχία εκτός από την εκπλήρωση της…».

Η 40χρονη πάλι σε ανάρτηση της είχε αναφερθεί και στην μεγάλη της αγάπη για την Αεροπορία που δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς ο θείος υπήρξε πιλότος: «Στην ερώτηση γιατί διάλεξα την Αεροπορία πάντα απαντώ ότι ήμουν προορισμένη να την υπηρετήσω πριν ακόμα γεννηθώ ... Ένας μεγάλος άντρας, όπως ο αείμνηστος θείος μου, σε γαλουχεί με υψηλά ιδεώδη όχι μόνο με τον ενάρετο βίο του, αλλά κυρίως με τον "ευκλεή θάνατο" που επιλέγει…».

Ο θείος της, Βασίλης Ανδρεαδάκης σκοτώθηκε την 23η Μαΐου του 1980, όταν πετώντας πάνω από την περιοχή της Λαμίας, το αεροσκάφος του ένα RF-5A της 349 Μοίρας Τακτικής Αναγνωρίσεως της 111 Πτέρυγας Μάχης (Νέα Αγχίαλος), παρουσίασε βλάβη. Η εντολή από τον πύργο ελέγχου ήταν να εγκαταλείψει το αεροσκάφος. Όμως αν το έκανε αυτό θα έπεφτε μέσα στην πόλη της Λαμίας. Ο ηρωικός πιλότος το οδήγησε έξω από την πόλη, αλλά δεν πρόλαβε να το εγκαταλείψει, με αποτέλεσμα η πτώση του να τον παρασύρει στο θάνατο! Σε τροχαίο δυστύχημα είχε σκοτωθεί και ο αδελφός της.

