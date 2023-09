Κοινωνία

Τροχαίο - Λιβύη: Η τραγική ιστορία της νεκρής Ελληνίδας από το Ηράκλειο (εικόνες)

Ποια είναι η Ηρακλειώτισσα που συγκαταλέγεται στους πένε Έλληνες νεκρούς της ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη.. Άλλες δύο φορές η μοίρα έχει χτυπήσει την οικογένεια της.

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του θανάτου της Ε.Α. που ήταν ανάμεσα στα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη που βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο.

Η άτυχη γυναίκα, με καταγωγή από το Ηράκλειο διέμενε στην Αθήνα και ήταν μία εκ των τριών στρατιωτικών που «έσβησαν» στο φρικτό τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, εργαζόταν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και η οικογένειά της έχει ήδη ενημερωθεί για τον χαμό της.

Η τραγική ιστορία της

Ο χαμός της Ε.Α. εν ώρα καθήκοντος αποτελεί ένα οδυνηρό πλήγμα για την οικογένειά της, η οποία έχει δεχτεί δύο ακόμη φορές τα χτυπήματα της μοίρας.

Ο αδερφός της άτυχης στρατιωτικού είχε επίσης σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ο θείος της ήταν ιπτάμενος και έφυγε από τη ζωή επίσης εν ώρα καθήκοντος, όταν το αεροσκάφος στο οποίο στο επέβαινε κατά τη διάρκεια διατεταγμένης αποστολής, συνετρίβη.

Το κλίμα στο Ηράκλειο είναι βαρύ, καθώς η οικογένεια διατηρεί στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής της, με την είδηση του χαμού της Ε.Α. να έχει βυθίσει στο πένθος τους συγγενείς της.

