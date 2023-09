Κοινωνία

Νεκροί Έλληνες στην Λιβύη - ΓΕΕΘΑ: Γιατί υπήρξε η εσφαλμένη ενημέρωση για "τραυματίες”

Διευκρινίσεις δίνει το ΓΕΕΘΑ, επιρρίπτοντας ευθύνες στην λιβυκή πλευρά. Ποια ήταν τα τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που σκοτώθηκαν και ποιοι ήταν οι δύο πολίτες .

Εξηγήσεις και διευκρινίσεις ΄δίνει το ΓΕΕΘΑ για την αρχική εσφαλμένη ενημέρωση περί «τραυματιών», στο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε την ζωή σε πέντε μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη

Το ΓΕΕΘΑ τονίζει ότι οι ευθύνες για το λάθος ανήκουν στις λιβυκές Αρχές, λόγω των οποίων αρχικά ανακοινώθηκε ότι στο τροχαίο υπήρχαν μόνο «ελαφρά τραυματίες» και όχι νεκροί.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Δευτέρας έφθασαν στην Ελλάδα και οι σοροί των πέντε θυμάτων. Πρόεκειται για δύο νοσηλευτές και έναν υπαξιωματικό, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που σκοτώθηκαν στο φρικτό τροχαίο στη Λιβύη. Οι άλλοι δύο νεκροί της ελληνικής αποστολής, όπως έγινε γνωστό ήταν διερμηνείς και παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης.

Στην ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ διευκρινίζονται τα εξής:

«Η αρχική πληροφόρηση βασιζόταν στην ενημέρωση που παρείχαν οι αρχές της Λιβύης προς τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, στην οποία αναφερόταν κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχαν θύματα μεταξύ των μελών της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Είναι ευνόητο ότι στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν επί του πεδίου δεν υπήρχε άλλος τρόπος διασταύρωσης της σχετικής πληροφόρησης, πλην της ενημέρωσης από τις αρχές της Λιβύης διά της διπλωματικής οδού, δεδομένου ότι δεν λειτουργούσε στην περιοχή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και τα δορυφορικά τηλέφωνα που είχε μαζί της η ελληνική αποστολή καταστράφηκαν κατά την πυρκαγιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των οχημάτων.

Αργότερα, οι αρχές της Λιβύης, διά του Υπουργείου Υγείας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ελληνικής πλευράς, προχώρησαν σε ανακοίνωση στην οποία συμπεριλαμβάνονταν μέλη της ελληνικής αποστολής στα θύματα.

Λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικό ευαίσθητο ζήτημα της πληροφόρησης των οικογενειών των θυμάτων, το ΓΕΕΘΑ όφειλε επίσης να αναμένει μετά τη νεότερη ενημέρωση από τη Λιβύη και πριν εκδοθεί διορθωτική ανακοίνωση, να ειδοποιηθούν προηγουμένως οι συγγενείς τους από τις στρατιωτικές αρχές και να μην πληροφορηθούν τη θλιβερή είδηση από τα ΜΜΕ. Ευθύς ως ολοκληρώθηκε η σχετική ενημέρωση, εκδόθηκε η νέα ανακοίνωση».

