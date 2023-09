Πολιτική

Λιβύη - Νεκροί Έλληνες στρατιωτικοί: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Θρήνος για την πολύνεκρη τραγωδία με θύματα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής. Επέστρεψαν στην Αθήνα οι τραυματίες. Τι δηλώνει ο Νίκος Δένδιας.

Συνολικά 5 Έλληνες είναι νεκροί από το τροχαίο δυστύχημα στην Λιβύη, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό

Πρόκειται για τρεις στρατιωτικούς και δύο πολίτες από την αποστολή του υπουργείου Εξωτερικών, με πληροφορίες από το Ελληνικό Πεντάγωνο να αναφέρουν ότι πρόκειται για 2 από τους 3 μεταφραστές.

Το μεταγωγικό C-27 που πέταξε χθες το βράδυ για Βεγγάζη, προσγειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα. Από εκεί, με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν οι 13 στρατιωτικοί στα στρατιωτικά νοσοκομεία 401, 251 και ΝΝΑ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κανείς δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση ενώ τρεις έχουν κατάγματα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σχετικά με τον θάνατο μελών της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη :

«Εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μου για τον θάνατο των τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, συμμετέχοντας στη αποστολή της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη. H απώλεια της ζωής τους σε δυστύχημα, κατά την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης σε δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, μαζί με μέλη αποστολών από άλλα κράτη, προκαλεί απέραντη θλίψη στη μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Τη βαθύτατη οδύνη μου εκφράζω επίσης για την απώλεια της ζωής των δύο πολιτών, οι οποίοι συμμετείχαν στην ίδια αποστολή. Οι σκέψεις μας αυτή την ώρα είναι στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος, στις οποίες απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια, όπως και στους τραυματίες, στους οποίους απευθύνουμε ευχές για ταχεία ανάρρωση. Με απόφασή μου κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο των στελεχών τους, κατά την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη».

