ΣΥΡΙΖΑ - Αχτσιόγλου: Για όλα υπάρχει ένα όριο... (βίντεο)

Τι αναφέρει η Έφη Αχτσιόγλου σε βίντεό της για τις συκοφαντίες που έχει δεχθεί. Καλεί τον Στέφανο Κασσελάκη να πάρει θέση.

Η Έφη Αχτσιόγλου, με βίντεο που ανάρτησε στα social media, απαντά στις επιθέσεις και τα σχόλια που έχει δεχτεί το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλεί τον Στέφανο Κασσελάκη να πάρει θέση.

Αναλυτικά η δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου:

"Για όλα υπάρχει ένα όριο. Σήμερα απαντώ.

Δεν πίστευα ποτέ ότι θα χρειαζόταν να κάνω αυτό το βίντεο.

Όμως για όλα υπάρχει ένα όριο.

Από την πρώτη στιγμή που βγήκα στην πολιτική σκηνή, καλούμαι ως γυναίκα να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.

Ότι δεν είμαι το υποχείριο κάποιου ισχυρού άντρα, ότι δεν είμαι διακοσμητική, ότι δεν είναι μια ερωτική σχέση που με οδήγησε στη θέση ευθύνης.

Έμαθα να κλείνω τα αυτιά μου και να κάνω αυτό που ξέρω καλά.

Να δουλεύω σκληρά και να μιλάω πολιτικά.

Όμως σήμερα είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω.

Διότι οι συκοφαντικές επιθέσεις εναντίον μου, διαποτίζουν το εσωτερικό της παράταξης που υπηρετώ, και μάλιστα μπροστά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική διαδικασία, αυτήν της ανάδειξης του νέου προέδρου ή της νέας προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, του κόμματός μου.

Εδώ και λίγο καιρό εκτοξεύονται, συστηματικά και συντονισμένα, από μιντιακά και σοσιαλμιντιακά κέντρα, άθλιες συκοφαντίες που εμφανίζουν εμένα και στελέχη που στέκονται στο πλευρό μου, ως υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα.

Έχω διαβάσει τα πάντα.

Αδιανόητα σενάρια επιστημονικής φαντασίας διανθισμένα με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, με υβριστικά επίθετα, ακόμη και κραυγές για προδότες.

Αυτή η αθλιότητα τελειώνει εδώ.

Ήμουν ο άνθρωπος που δούλευα μέχρι την τελευταία μέρα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα με απόλυτη εμπιστοσύνη και αφοσίωση, υλοποιώντας καθημερινά τις πολιτικές μας αποφάσεις, δίχως να παρεκκλίνω, δίχως να δειλιάζω.

Το ίδιο και οι άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται στο πλευρό μου.

Το ξέρετε αυτό.

Το ξέρουν και οι συκοφάντες αυτό.

Για αυτό είμαι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα που μου δίνει ο νόμος απέναντί τους.

Όχι για μένα.

Αλλά για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη δημοκρατία στην παράταξή μας.

Και για τον ίδιο λόγο, ζητώ και από τον συνυποψήφιό μου Στέφανο Κασσελάκη, που έχει υποστεί και αυτός ανοίκειες επιθέσεις, απέναντι στις οποίες από την πρώτη στιγμή δημόσια έχω τοποθετηθεί, να πάρει θέση για το αυτονόητο.

Να καταδικάσει τον πόλεμο λάσπης περί δήθεν υπονομευτών του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο βίντεο που θα με δείτε να μιλάω για τέτοια πράγματα.

Μόλις με ξαναδείτε -σύντομα δηλαδή- θα με δείτε όπως ξέρετε.

Να μιλάω για την ουσία της πολιτικής."

