Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Αχτσιόγλου: Ζήτησα debate με τον Κασσελάκη για να μάθουμε τις θέσεις του (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τον πρώτο γύρο, τα σχόλια στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, την Βουλή και την Προεδρία του ΣΥΡΙΖα, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Τι απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης για το debate.

«Είναι εξαιρετικά σημαντική η τεράστια συμμετοχή που ξεπέρασε τις προσδοκίες στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των εκλογών. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγανάκτηση ήδη για την πολιτική που ασκεί κυβέρνηση και αυτό εκφράστηκε με τη συμμετοχή στις κάλπες των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που έστειλε μήνυμα ενότητας», είπε η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Σχετικά με την συνάντηση στην Βουλή, το πρωί της Τρίτης, ανάμεσα στον Στέφανο Κασσελάκη και τον Νίκο Παππά, που ήρθε τέταρτος στον πρώτο γύρο, η υποψήφια Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που την Κυριακή θα μονομαχήσει με τον Στέφανο Κασσελάκη για την διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «Επικοινώνησα με τους τρεις συνυποψηφίους μου να τους ευχαριστήσω για τον αγώνα που έδωσαν».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, η Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε ότι «Μία προφανής διάθεση ανανεώσεις που υπήρχε στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τους πολίτες μορφοποιήθηκε στην παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη. Ορθώς επισημαίνεται ότι φέρει στοιχεία μιας φρέσκιας παρουσίας και είχε μια αυξημένη καμπάνια στα social media. Θεωρώ ότι αυτήν την στιγμή πρέπει να επιμένουμε λίγο περισσότερο στο περιεχόμενο της πολιτικής, να συζητήσουμε πιο βαθιά τα πολιτικά ζητήματα, τι εισφέρει η δική του υποψηφιότητα και τι η δική μου».

Όπως είπε η κ. Αχτσιόγλου, «ζήτησα από τους Γραμματείς του κόμματος να γίνει ένα debate με τον κ. Κασσελάκη. Το ζήτησα από τους γραμματείας για να το ζητήσουν από τον κ. Κασσελάκη και να δούμε. Εγώ είμαι απολύτως ανοιχτή για το πότε να γίνει το debatε, άλλωστε εγώ το ζήτησα»

«Τα συνθήματα στην πολιτική έχουν σημασία, συμπληρώνουν ένα αίτημα, αλλά πρέπει να εξειδικεύονται και να έχουν ένα πολιτικό περιεχόμενο, να λεμέ τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μένουμε στα συνθήματα. Είναι υποχρέωση του πολιτικού να εξηγεί το τι θα κάνει. Ο συνυποψήφιος μου λέει θα τα αλλάξουμε όλα. Τι εννοεί; Παραδείγματος χάρη, στα εξωτερικά θέματα, με την Τουρκία, τι θέση θα έχει; Τι θα αλλάξει ως προς την πολιτική μας θέση; Ως προς τα εργασιακά; Ως προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια; Εγώ έχω εκφράσει τις πολιτικές μου θέσεις για την οικονομία, την εργασία, την εξωτερική πολιτική. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω ή να εκτιμήσω γιατί δεν το κάνει κι εκείνος, αλλά στην φάση που είμαστε, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, πρέπει να γίνει», τόνισε η κ. Αχτσιόγλου.

Αναφερόμενη σε επιθέσεις εναντίον της, η υποψήφια Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «Από τη στιγμή που ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου έχω δεχθεί μία σειρά από χυδαίες και συκοφαντικές επιθέσεις, που κάνουν λόγο ότι υπονόμευσα τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι χυδαία ψέματα, λασπολογίες που εκπορεύονται από συγκεκριμένα κέντρα και αναπαράγονται. Εγώ επικοινώνησα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου. Μου είπε ότι καλώς κάνω και κατεβαίνω και επικοινώνησα και για κάποια άλλα ζητήματα μαζί του. Αυτό έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ήταν στα όρια της προβοκάτσιες τα δημοσιεύματα λίγες ώρες πριν τις εκλογές. Είναι ακραία ψεύδη που προσβάλλουν την δική μου ιστορία και την ιστορία του χώρου, νομίζω προσβάλουν και τον Αλέξη Τσίπρα που τον εμφανίζουν ως εκβιαζόμενο».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο συμφωνίας με τον κ. Κασσελάκη για σύμπραξη ώστε να μην γίνει ο δεύτερος γύρος των εκλογών, η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε ότι «Υπάρχει σαφής διαδικασία πως προχωράμε, αυτή των δύο γύρων των εκλογών, έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι μια ανοιχτή μάχη, ρεαλίστρια είμαι, προφανώς δεν είναι υπέρ μου οι πιθανότητες, αλλά είναι μια ανοιχτή μάχη. Πρέπει να είναι όσο πιο μαζική διαδικασία γίνεται, καλώ όλους να ψηφίσουν».

Ερωτηθείσα για την πιθανότητα διάσπασης, απάντησε «Είμαι στρατιώτης αυτού του χώρου, από πάρα πολλά χρόνια έχω υπηρετήσει τις αρχές και τις αξίες του, είναι απολύτως δεδομένη η ενότητα του χώρου, αυτή ήταν η μόνιμη δική μου επίκληση».

Επεσήμανε ακόμη ότι «Είναι κρίσιμη η κοινοβουλευτική παρουσία, για μένα αυτό είναι δεδομένο και για αυτό επιμένω στην δική μου υποψηφιότητα που έχει χαρακτηριστικά πολιτικά και κοινοβουλευτικά. Έχω δώσει πολλές κοινοβουλευτικές μάχες».

«Σε περίπτωση που δεν είμαι εγώ Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ο κ. Κασσελάκης έχει δείξει τις επιλογές του, βλέπουμε τα στελέχη που έχει δίπλα του: τον κ. Πολάκη, την κ. Τζάκρη κ.α.», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

Στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας «έφερε» τον Στέφανο Κασσελάκη, η υποψήφια Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι «Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε από την αρχή της διαδικασίας να μην συμμετέχει και να μην παρεμβαίνει, γιατί με την επιρροή που έχει στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν καθοριστική η παρέμβαση του και δεν πρέπει κανείς να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τον ίδιο ή το όνομα του για να προσπαθήσει να εκμαιεύσει κάτι υπέρ του».

«Δεν ετεροπροσδιορίζομαι. Έχω συγκεκριμένη πορεία και έργο στην πολιτική και στην Βουλή. Επιμένω ότι είναι απολύτως ανοιχτή μάχη και επιμένω ότι πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά», είπε η κ. Αχτσιόγλου.

Συμπλήρωσε ότι «Εγώ είπα ότι επουδενί πρέπει να ασχοληθούμε με το αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει κάποια μανούβρα προς τα Αριστερά ή προς το κέντρο, αλλά πρέπει να επιμείνουμε στο ποια θέματα θα βάλουμε μπροστά και όχι να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά να είμαι μπροστά στα επίδικα της εποχής»

Στο ερώτημα γιατί έχασε την πρώτη Κυριακή, η Έφη Αχτσιόγλου είπε ότι «η διάθεση ανανέωσης που ούτως ή άλλως υπάρχει, μορφοποιήθηκε με αυτήν την προσωπικότητα που εμφανίστηκε στο τέλος της διαδρομής. Η μάχη δεν χάθηκε, είναι κρίσιμο πολιτικό θέμα ποιος θα είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Υπάρχουν πολλά νέα μέλη που ψήφισαν εμένα,. Παίρνω τέτοια μηνύματα Πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να έρθουν να ψηφίζουν όσοι δεν ήρθαν την πρώτη Κυριακή».

«Δεν είμαστε στον δρόμο της διάσπασης. Δεν πρέπει να είμαστε σε λογική διάσπασης, είναι αναγκαία η ενότητα του χώρου και είναι αναγκαίο να “κερδίζουμε” έναν άνθρωπο κάθε μέρα», επανέλαβε η κ. Αχτσιόγλου.

Στο τέλος της συνέντευξης, η Έφη Αχτσιόγλου ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και τις δικές της θέσεις, λέγοντας ότι «Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το “παράθυρο επικοινωνίας” που υπάρχει με την Τουρκία, πρέπει να γίνει ουσιαστικός και δομημένος διάλογος και όχι απλές επισκέψεις, με μόνο στόχο την προσφυγή στην Χάγη, με δύο κόκκινες γραμμές: να μείνουν στρατιωτικοποιημένα τα νησιά μας και να προστατευτεί η εθνική κυριαρχία»

Κασσελάκης για debate: Έφη, έλα να κάνουμε μαζί περιοδεία

Την «ενότητα» προέταξε ο Στέφανος Κασσελάκης, απαντώντας στην πρόταση της Έφης Αχτσιόγλου για debate μεταξύ τους.

«Debate με τον Κ.Μητσοτάκη. Όπως εύστοχα έχει πει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος: Εμείς είμαστε σύντροφοι, όχι αντίπαλοι. Με την Έφη η Σύγχρονη Αριστερά δε μας θέλει απέναντι, αλλά μαζί. Το «μαζί» που ζήτησαν 150.000 προοδευτικοί πολίτες στην κάλπη», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ την κάλεσε «σε κοινή περιοδεία. Να πάμε ενωμένοι στην κοινωνία».

