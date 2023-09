Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Καραμέρος στον ΑΝΤ1: γιατί δεν ήθελε να γίνει ο β' γύρος (βίντεο)

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξηγεί στον ΑΝΤ1, την πρότασή του να μη γίνει ο δεύτερος γύρος.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, βρέθηκε καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Δευτέρας.

Ο βουλευτής, μίλησε για την τοποθέτησή του μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ και την πρότασή του να μην γίνει δεύτερος γύρος.

Όπως τόνισε, έκανε μια έκκληση ενότητας, "Για την ενότητα του κόμματος, θα πρέπει να τα βρουν οι δύο υποψήφιοι” και επεσήμανε ότι "εκ προοιμίου θα πρέπει να γίνει μια συμφωνία ενότητας μεταξύ των δύο".

Σχετικά με το ποιον υποψήφιο θα στηρίξει μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και τη Έφης Αχτσιόγλου που θα “δοκιμαστούν” στον β΄γύρο, είπε: “Δημόσια έχω τοποθετηθεί ότι στηρίζω την Έφη Αχτζιόγκου, όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω το μεγάλο ρεύμα του Στέφανου Κασσελάκη. Μέσα σε μία Κυριακή μετασχηματίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ίσως αφήσαμε πίσω καθυστερήσεις που χρόνιζαν εδώ και 10-11 χρόνια”.

Τόνισε, ότι η πρόταση για να μην γίνει β΄γύρος, δεν έγινε δεκτή, όμως θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διάσπασης του κόμματος.

“Έχω εμπιστοσύνη στους υποψηφίους, πλην όμως, από όσα βλέπω στα social media, δεν θα ήθελα να δοθεί η ευκαιρία να ανοίξει η πόρτα και να φύγουν στελέχη”, είπε στη συνέχεια και τόνισε ότι όσοι έφυγαν το 2015, στις επόμενες εκλογές πήραν 1%.

Για την πρόταση Παπαδημούλη σχετικά με την πραγματοποίηση ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων, ανέφερε ότι “Θα ήταν ενδιαφέρον και διαφωτιστικό ένα ντιμπέιτ”.

