Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Συνάντηση Κασσελάκη - Παππά στην Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της αναζήτησης συμμαχιών για τον δεύτερο γύρο των εκλογών έχει το ραντεβού των δύο ανδρών.

-

Στον απόηχο της εκλογικής αναμέτρησης του πρώτου γύρου για το χρίσμα του αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης συναντάται αυτή την ώρα με τον Νίκο Παππά, στη Βουλή.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έλαβε τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο και θα διεκδικήσει την προεδρία έναντι της Έφης Αχτσιόγλου, την επόμενο Κυριακή. Ο Νίκος Παππάς ήρθε τέταρτος σε ψήφους, στις εκλογές του πρώτου γύρου.

Τα τελικά αποτελέσματα από τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, έδωσε στην δημοσιότητα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση μετά την ενσωμάτωση του συνόλου των ψηφισάντων στα 537 από τα 537 Εκλογικά Τμήματα και μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ψηφοφόρων του εξωτερικού τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 148.821 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 147.821

Λευκά: 293

'Ακυρα: 1220

Επί των εγκύρων έλαβαν:

Κασσελάκης Στέφανος: 44,91% (66.156 ψήφοι) Αχτσιόγλου Έφη: 36,18% (53.292 ψήφοι) Τσακαλώτος Ευκλείδης: 8,93% (13.156 ψήφοι) Παππάς Nίκος: 8,68% (12.787 ψήφοι) Τζουμάκας Στέφανος: 1,3% (1.917 ψήφοι)

Με βάση το παραπάνω αποτέλεσμα, «η ΚΕΦΕ προκηρύσσει επαναληπτική εκλογή για την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 μεταξύ των, με αλφαβητική σειρά: Αχτσιόγλου Έφη και Κασσελάκη Στέφανου». Σημειώνει, τέλος, ότι η παραπάνω απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Απαγωγή” εργαζόμενου σε πρατήριο καυσίμων

Disney World: Αρκούδα περιφερόταν στο πάρκο ψυχαγωγίας (εικόνες)

Λαμία: Ο Δήμαρχος καταγγέλλει δολοφονική επίθεση σε βάρος του (εικόνες)