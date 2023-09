Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κασσελάκης - Αχτσιόγλου “φουλάρουν μηχανές” για τον β' γύρο (εικόνες)

Τι δήλωσαν ο μεγάλος νικητής του πρώτου γύρου και η αντίπαλος του στην μάχη της δεύτερης Κυριακής. Ποιά στάση θα κρατήσουν οι άλλοι υποψήφιοι.

Ο Στέφανος Κασσελάκης συγκέντρωσε το 45,47% και η Έφη Αχτσιόγλου το 36,21% των ψήφων, με καταμετρημένο το 90,13% των ψηφοδελτίων του πρώτου γύρου των εκλογών για την διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ και όπως ανακοινώθηκε οι δύο διεκδικητές θα δώσουν την "μάχη των μαχών" την άλλη Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου για να προκύψει η νέα ηγεσία του κόμματος.

Τα αποτελέσματα για την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εφορευτικής Γιάννης Δρόσος. Συνολικά προσήλθαν στις κάλπες «προς έκπληξη πολλών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρόσος, 146.635 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.

Από αυτούς, 1.211 ήταν κάτοικοι εξωτερικού σε περισσότερες από 20 χώρες.

Στο 90.13% των εκλογικών τμημάτων, σε 484 τμήματα από τα 537 τμήματα, τα αποτελέσματα (με αλφαβητική σειρά) έχουν ως εξής:

Η Έφη Αχτσιόγλου πήρε ποσοστό 36,21% και 41.098 ψήφους

Ο Στέφανος Κασσελάκης πήρε ποσοστό 45,47% και 51. 615 ψήφους

Ο Νίκος Παππάς πήρε 8,64% και 9.804 ψήφους

Ο Στέφανος Τζουμάκας 1,28% και 1.457 ψήφους

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πήρε 8,4% και 9.534 ψήφους.

Κασσελάκης: Έγινε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει η χώρα σύντομα προοδευτική κυβέρνηση





«Ήταν μια απρόσμενα μεγάλη προσέλευση που σηματοδοτεί το πρώτο βήμα ώστε η χώρα να έχει προοδευτική κυβέρνηση σύντομα», ανέφερε στη δήλωσή του στην Κουμουνδούρου ο νικητής του πρώτου γύρου της εσωκομματικής εκλογής στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Όπου είχα πάει την πρώτη εβδομάδα ο κόσμος μου έλεγε "να αντέξεις", λόγω των επιθέσεων που δεχόμουν, τη δεύτερη και την τρίτη εβδομάδα μου έλεγαν "είσαι η ελπίδα μας". Θέλω να τους πω ότι η ελπίδα είμαστε όλοι μαζί, όχι μόνος μου, και για να γίνει η ελπίδα πράξη να επιστρέψουμε την επόμενη Κυριακή στις κάλπες, να κερδίσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση που δεν εκπροσωπεί την ιστορία του τόπου».





Ο κ. Κασσελάκης ξεκίνησε τη δήλωσή του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τις απώλειες στη Λιβύη. «Η σκέψη μου είναι στις οικογένειες των ανθρώπων αυτών. Αυτοί είναι οι ήρωες της κοινωνίας».

Ακολούθως ευχαρίστησε «από καρδιάς όλους του εθελοντές, όχι μόνο εκείνους που δούλεψαν για τη δική μου καμπάνια αλλά και τη διαδικασία των εκλογών».

Αχτσιόγλου: Θα δώσουμε αγώνες θα τους δώσουμε με πολιτικούς όρους ή όχι; Η συμμετοχή στις σημερινές κάλπες ήταν «η καλύτερη απάντηση στους κήρυκες της ηττοπάθειας», «σας καλώ τώρα να προσέλθετε στις κάλπες και την επόμενη Κυριακή», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου στις δηλώσεις της στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην Κουμουνδούρου. Σημείωσε ότι «η επόμενη Κυριακή θα είναι καθοριστική. Θα καθορίσει αν τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας θα τους δώσουμε με πολιτικούς όρους ή όχι». Ειδικότερα, η υποψήφια για την προεδρία του κόμματος δήλωσε ότι «σήμερα είναι μια μεγάλη βραδιά για την παράταξη μας, 146.000 πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για την ενίσχυση της προοδευτικής παράταξης, για την ενδυνάμωση της Αριστεράς στη σύγχρονη εποχή, για ένα κόμμα που θα είναι ισχυρό, σύγχρονο, που θα μπορεί να μας οδηγήσει και πάλι στη νέα νικηφόρα μας πορεία». Η κ. Αχτσιόγλου ευχαρίστησε όλες και όλους για τη συμμετοχή τους, τονίζοντας ότι «ήταν η καλύτερη απάντηση στους κήρυκες της ηττοπάθειας, είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι σε όσους επιτίθενται στις αξίες μας που διαχρονικά υπηρετούμε με πρωτεργάτη τον Αλέξη Τσίπρα». «Σας καλώ τώρα να προσέλθετε στις κάλπες και την επόμενη Κυριακή», είπε, «η επόμενη Κυριακή θα είναι καθοριστική. Θα καθορίσει αν τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας θα τους δώσουμε με πολιτικούς όρους ή όχι». «Και μιλώ», πρόσθεσε, «για τους αγώνες στο πραγματικό πεδίο στη Βουλή και την κοινωνία. Αν θα τους δώσουμε με όρους σοβαρότητας, εμπειρίας και ευθύνης». Τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας δεν μπορεί να πορεύεται στα θολά νερά των εύκολων λύσεων» και ότι «έχουμε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, να είμαστε ειλικρινείς για το τι θέλουμε και πώς θα το επιτύχουμε». Σημείωσε ότι «αυτό που θέλουμε είναι να νικήσουμε το καθεστώς της Δεξιάς. Και θα το επιτύχουμε αν έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας, στην κοινή μας πορεία και στους αγώνες που δώσαμε μαζί». «Μαζί λοιπόν για τους αγώνες που έρχονται και για τη ζωή που μας αξίζει», είπε ολοκληρώνοντας τη δήλωσή της. Παππάς: Να υπηρετήσουμε την ανάγκη για μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή «Η παράταξη μας βγαίνει πιο δυνατή από αυτή τη διαδικασία. Είναι μια απόδειξη ότι πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα στον μετασχηματισμό του κόμματος μας σε μια αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη», τόνισε ο Νίκος Παππάς σε δηλώσεις του στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην Κουμουνδούρου. Συνεχάρη όλο τον κόσμο «που εργάστηκε ακούραστα για να γίνει άψογα αυτή η μεγάλη δημοκρατική γιορτή» και ευχαρίστησε όλους και όλες που στήριξαν την υποψηφιότητά του. Ο κ. Παππάς τόνισε ότι «σε κάθε περίπτωση, όπως παλιά, όπως και τώρα, όπως και πάντα, θα αγωνίζομαι για την ενότητα της παράταξης, για να γίνει πιο δυνατή και θα συνεχίσω με κάθε ικμάδα των δυνάμεων μου να υπερασπίζομαι όσα με καθαρότητα παρουσίασα στην προεκλογική αυτή περίοδο». Είπε ότι «από αύριο όλοι οι συνυποψήφιοι -που τους ευχαριστώ για το υψηλό επίπεδο ήθους και ποιότητας του διαλόγου κατά την προεκλογική περίοδο- έχουμε υποχρέωση, από όποια θέση μας έταξε ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ, ο προοδευτικός κόσμος, να υπηρετήσουμε την ανάγκη για μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή, να υπηρετήσουμε την παράταξη της νίκης». Τσακαλώτος: Επιμονή στην Αριστερά και στην ουσία της πολιτικής «Έδωσα μια μάχη με πολλούς συντρόφους και πολλές συντρόφισσες για τις ιδέες, για την ιστορία και για την προοπτική της Αριστεράς», ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και πρόσθεσε: «Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι στην καταστροφική κυβέρνηση της ΝΔ». Ο κ. Τσακαλώτος ευχαρίστησε τους συντρόφους, τη νεολαία και το κόμμα και πρόσθεσε: «Βάλαμε μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Ωστόσο, είμαι αναγκασμένος να πω ότι η μεταπολιτική, δηλαδή η έμφαση στο πρόσωπο και στην εικόνα έχουν διεισδύσει ακόμη και εκεί που δεν το περιμένει κανείς, έναντι στην ουσία της πολιτικής». Κλείνοντας σημείωσε ότι «θα υπάρχει η ίδια επιμονή για την Αριστερά και την ουσία της πολιτικής». Όπως μετέδωσε ο Γιάννης Τσακίρης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα' του ΑΝΤ1, οι εκτιμήσεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στηρίζει την Έφη Αχτσιόγλου στον δεύτερο γύρο, ο Στέφανος Τζουμάκας θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα στηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ ο Νίκος Παππάς ειναι πολύ πιθανό να συμμαχήσει με τον Στέφανο Κασσελάκη. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ερωτηθείς για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε «Το να έχουμε μία κολοβή αντιπολίτευση είναι έλλειμμα για εμάς. Θέλουμε μία ισχυρή αντιπολίτευση και η κοινωνία και οι πολίτες πρέπει να εκφράζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές γιατί δεν κατάλαβε τι ζητούσε η κοινωνία από αυτόν. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να ακούσει και τα πρόσωπα τα οποία εκφράζουν τους ψηφοφόρους του». Ερωτηθείς για τον Στέφανο Κασσελάκη, ο κ. Σκέρτσος ήταν δηκτικός, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Δεν θέλω να σχολιάσω πρόσωπα που έχουν μεγάλη διαδρομή και δε γνωρίζουμε από που έρχονται τι είναι τι και τι εκφράζουν. Η πολιτική είναι μία υπόθεση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης και πρέπει καθημερινά όλοι σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ένας υποψήφιος με όψη Μητσοτάκη και ψυχή Πολάκη δεν νομίζω ότι είναι η λύση για τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο υπουργός Επικρατείας.



