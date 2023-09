Αθλητικά

Στίβος - Tσεγκάι: Παγκόσμιο ρεκόρ στα 5000μ. (βίντεο)

Κάτοχος και δεύτερου παγκόσμιου ρεκόρ είναι από την Κυριακή η Γκουντάφ Τσεγκάι, μετά από την τρομερή κούρσα της στο Diamond League.

Ένα τρομερό παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.000μ. πέτυχε η Γκουντάφ Τσεγκάι, κατά τη διάρκεια του τελικού της σειράς αγώνων Diamond League, που διεξάγεται στο Γιουτζίν του Ορεγκον.

Η 26χρονη δρομέας από την Αιθιοπία σημείωσε επίδοση 14:00.21, συντρίβοντας το παλιό ρεκόρ (14:05.20) που είχε κάνει τον περασμένο Ιούνιο, στο Παρίσι, η Κενυάτισσα Φέιθ Κίπγεγκον.

Η τελευταία, που είναι αήττητη φέτος στην απόσταση και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, προτίμησε να αγωνιστεί στα 1.500μ. (τα οποία κέρδισε) και είδε την Τσεγκάι να βελτιώνει το ρεκόρ της κατά σχεδόν πέντε δευτερόλεπτα.

Η Τσεγκάι, η οποία στη Βουδαπέστη αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στα 10.000μ., έχει στην κατοχή της και το παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στα 1.500μ.

