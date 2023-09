Πολιτική

Σκέρτσος: Ο Κασσελάκης έχει όψη Μητσοτάκη και ψυχή Πολάκη, δεν είναι η λύση για τον ΣΥΡΙΖΑ

Τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας για τον υποψήφιο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την κακοκαιρία στην Θεσσαλία, τις αποζημιώσεις και την κριτική για την μεταφορά ΕΜΥ και Αστεροσκοπείου στην Πολιτική Προστασία.

-

Για προβληματική επικοινωνία με την Λιβύη, σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα, στο οποίο έχασαν την ζωή τους πέντε Έλληνες, στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό που βρισκόταν σε ανθρωπιστική αποστολή, έκανε λόγο ο Άκης Σκέρτσος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Υπουργός Επικρατείας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στους οικείους των θυμάτων της τραγωδίας, λέγοντας ακόμη ότι από ελληνικής πλευράς γίνεται ότι είναι δυνατόν για την περίθαλψη των τραυματιών, αλλά και για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο Άκης Σκέρτσος δέχθηκε βροχή ερωτημάτων για την φονική κακοκαιρία στην Θεσσαλία, λέγοντας ότι το φαινόμενο ήταν πρωτόγνωρο και οι όγκοι νερού που έπεσαν στην περιοχή ήταν πολλαπλάσιοι εκείνοι του «Ιανού». «Η κακοκαιρία που ζήσαμε ήταν τέσσερις φορές πιο δυνατή από τον Ιανό. Δεν αντιδικούμε με τους επιστήμονες θέλουμε πολύ περισσότερο να αξιοποιήσουμε τα επιστημονικά εργαλεία. Λάβαμε υπόψη τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων πριν την κακοκαιρία, αλλά μην ξεχνάτε ότι έπεσαν 1000 τόνοι νερού ανά στρέμμα και συνολικά 8 δισεκατομμύρια τόνοι νερού στην Θεσσαλία και αυτό είναι κάτι που ακόμα και οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν»

«Είναι άστοχη η κριτική από την αντιπολίτευση για το ότι θέλουμε να φιμώσουμε τους επιστήμονες, εντάσσοντας την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Αστεροσκοπείο Αθηνών υπό το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας», είπε ο Υπ. Επικρατείας.

«Εστάλησαν συνολικά 33 μηνύματα από το 112 εκείνες τις ημέρες, σε όλες τις πληγείσες περιοχές και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενημερώσεις» τόνισε ο Άκης Σκέρτσος λέγοντας ακόμη ότι «στην περίπτωση της πλημμύρας όταν κάνεις εκκένωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εγκλωβιστούν και να πνίγουν οι άνθρωποι».

Ο Υπουργός Επικρατείας επεσήμανε ότι «έφυγαν 17 άνθρωποι και είμαστε συντετριμμένοι για αυτό, όμως κάποιοι προεξοφλούσαν εκατόμβες νεκρών που δεν επαληθεύτηκαν. Θυμίζω ότι στη Λιβύη το ίδιο φαινόμενο έφερε πάνω από 11.000 νεκρούς αντίθετα με την Ελλάδα που χάρη στην άμεση ενημέρωση και τις οδηγίες να μεταφερθούν οι κάτοικοι σε υψηλά σημεία δε ζήσαμε κάτι αντίστοιχο».

«Ο μισός κρατικός μηχανισμός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Θεσσαλία. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους και έχουμε εκταμιεύσει ήδη 25 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια βδομάδα, που δόθηκαν στους πρώτους περίπου 5000 δικαιούχους. Επιπλέον 13.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί και περιμένουμε άλλες 4.5000 για να βοηθήσουμε οικονομικά κι αυτούς σύντομα».

«Είπαμε ότι οι πολίτες που ασφαλίζουν την περιουσία τους από φυσικές καταστροφές θα έχουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ. Αυτό δεν είναι τιμωρητικό. Πρέπει να μπει σε όλα τα σπίτια η κουλτούρα της πρόληψης», είπε ο κ. Σκέρτσος, χωρίς πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο υποχρεωτικής ασφάλισης των ακινήτων από φυσικές καταστροφές.

«Το να έχουμε μία κολοβή αντιπολίτευση είναι έλλειμμα για εμάς. Θέλουμε μία ισχυρή αντιπολίτευση και η κοινωνία και οι πολίτες πρέπει να εκφράζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές γιατί δεν κατάλαβε τι ζητούσε η κοινωνία από αυτόν. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να ακούσει και τα πρόσωπα τα οποία εκφράζουν τους ψηφοφόρους του», είπε αναφερόμενος στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς για τον Στέφανο Κασσελάκη, ο κ. Σκέρτσος ήταν δηκτικός, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Δεν θέλω να σχολιάσω πρόσωπα που έχουν μεγάλη διαδρομή και δε γνωρίζουμε από που έρχονται τι είναι τι και τι εκφράζουν. Η πολιτική είναι μία υπόθεση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης και πρέπει καθημερινά όλοι σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών».

«Ένας υποψήφιος με όψη Μητσοτάκη και ψυχή Πολάκη δε νομίζω ότι είναι το ενδεδειγμένο», είπε ο υπουργός Επικρατείας.





