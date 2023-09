Οικονομία

“Daniel” - Τριαντόπουλος: Έως 500 ευρώ η επιδότηση προσωρινής στέγασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζημιές έχουν καταγραφεί σε 247 κτήρια, με τα 143 να χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση. Πώς θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι δικαιούχοι.

-

«Συνεχίζεται με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς το έργο στήριξης και αποκατάστασης, συνεχίζεται από όλους τους εμπλεκομένους στο πεδίο, δίπλα στους πολίτες, που δοκιμάζονται σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές» τόνισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

«Μέλημα να κινούμαστε όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο αποτελεσματικά, αυτό κάναμε και στο σκέλος των αποζημιώσεων» σημείωσε ο κ. Τριαντόπουλος προσθέτοντας ότι μετά τη χθεσινή καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων, περίπου 25 εκατ. ευρώ, συνεχίζεται η διαδικασία και θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές τις επόμενες ημέρες.

Όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός, μέχρι σήμερα το μεσημέρι στην πλατφόρμα της κρατικής αρωγής, https://arogi.gov.gr/ έχουν υποβληθεί 12.319 οριστικές αιτήσεις, καθώς και 4.262 προσωρινές αιτήσεις.

Παράλληλα, όπως υπογράμμισε, συνεχίζεται το έργο των κλιμακίων για τις αυτοψίες και τις καταγραφές από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Σύμφωνα με τον κ. Τριαντόπουλο, εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση του σημερινού έργου θα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 10.00 αυτοψίες από τα κλιμάκια, τα οποία δεν εστιάζουν μόνο στα προβλήματα στην οικοσκευή των κατοικιών αλλά και στις βλάβες που παρουσιάζουν τα κτήρια.

«Μέχρι χθες ο αριθμός των καταγραφών των ζημιών σε κτήρια, κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους έχει ανέλθει σε 247 και αναφέρομαι στις βλάβες στη δομή των κτηρίων αυτών. 143 χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση, δηλαδή ως κόκκινα, 92 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά ακατάλληλα για χρήση μέχρι να επισκευαστούν δηλαδή ως κίτρινα, και 12 ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών, δηλαδή ως πράσινα» δήλωσε ο κ. Τριαντόπουλος, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι σχετικοί έλεγχοι συνεχίζονται με τα κτήρια αυτά να εντάσσονται στο πλαίσιο κάλυψης της στεγαστικής συνδρομής.

Στη συνέχεια ο κ. Τριαντόπουλος επανέλαβε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής το οποίο, μεταξύ άλλων, καλύπτει την οικοσκευή, τις πρώτες ανάγκες, την αποκατάσταση των σπιτιών και των κτηρίων οποιαδήποτε χρήσης, την επιδότηση προς τις επιχειρήσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες, την κάλυψη των ζημιών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβάνοντας και το αίγιο κεφάλαιο και την επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης.

Ο κ. Τριαντόπουλος, αναφερόμενος στην επιδότηση προσωρινής στέγασης, διευκρίνισε ότι αφορά τις περιπτώσεις που η πρώτη κατοικία έχει κριθεί ακατάλληλη και πρέπει να επισκευαστεί ή να ανακατασκευαστεί. Ακολούθως, τόνισε ότι χορηγείται στους δικαιούχους ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, που διέμεναν στην πληγείσα κατοικία και θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα, ενώ θα χορηγείται για δύο χρόνια στους ιδιοκτήτες και για έξι μήνες στους ενοικιαστές.

Αναφορικά με τη διαδικασί,α όπως τόνισε ο κ. Τριαντόπουλος, οι δικαιούχοι υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής για τη χορήγηση της επιδότησης, επιλέγοντας είτε την επιδότηση ενοικίου είτε την επιδότηση συγκατοίκησης, η οποία αφορά τις περιπτώσεις τις οποίες ο δικαιούχος φιλοξενείται σε κατοικία συγγενικού η φιλικού προσώπου για τις παραπάνω χρονικές περιόδους.

Επιπρόσθετα σημείωσε ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται είτε η ημερομηνία έναρξης της συγκατοίκησης είτε η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης.

«Το έργο λοιπόν και η προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους συνεχίζεται αδιάκοπα, είμαστε δίπλα στους Θεσσαλούς, που δοκιμάζονται. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για πολύ καιρό μέχρι η Θεσσαλία να αποκαταστήσει τις πληγές της και να τραβήξει και πάλι μπροστά» τόνισε καταλήγοντας ο κ. Τριαντόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έστειλε βοήθεια στους πληγέντες μέσω του ΕΕΣ (εικόνες)

Φλωρίδης: ενίσχυση δικηγόρων με 5000 ευρώ και εκπαιδευτικό βοήθημα 560 ευρώ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου