Κοινωνία

Μαρκόπουλο: νεκρός και τραυματίες σε τροχαίο (εικόνες)

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στο Μαρκόπουλο Αττικής, από τη φονική σύγκρουση των οχηματων.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (19/8) στο 37ο χλμ Λεωφορο Πόρτο Ράφτη, στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοτικός σύμβουλος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη που σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στο 37ο χλμ από Μαρκόπουλο προς Πόρτο Ράφτη αποτέλεσμα της σφοδρής μετωπικής σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ενός ατόμου και ο τραυματισμός άλλων τριών οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Να σημειώσουμε ότι από τη σύγκρουση τα οχήματα πήραν φωτιά και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα και 8 πυροσβέστες.

Πηγή: irafina.gr

