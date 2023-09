Παράξενα

Βόλος: Πρόβατα έφαγαν 100 κιλά χασίς και... την άκουσαν

Πρόβατα εισέβαλαν σε θερμοκήπιο που καλλιεργεί φαρμακευτική κάνναβη, έφαγε μεγάλη ποσότητα από οπιούχο φυτό και έγιναν... ευτυχισμένα. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης για το απίστευτο περιστατικό.

Ένας βοσκός παραξενεύτηκε με τη συμπεριφορά που είχαν τα πρόβατα του λίγη ώρα αφού τα είχε βγάλει για βοσκή σε περιοχή της Μαγνησίας.

Αμέσως μετά την φονική κακοκαιρία "Daniel" που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, κι ενώ οι χορτολιβαδικές εκτάσεις έχουν υποστεί καταστροφές, ένα κοπάδι με πρόβατα “εισέβαλε” σε θερμοκήπιο έξω από τον Αλμυρό Βόλου, το οποίο καλλιεργεί… φαρμακευτική κάνναβη και έφαγε μία μεγάλη ποσότητα από το οπιούχο φυτό, που ξεπερνά τα 100 κιλά!

Δεν πίστευε στα μάτια του ο ιδιοκτήτης, όταν διαπίστωσε ότι η παραγωγή του, έχει υποστεί μεγάλη ζημιά τόσο από το έντονο καιρικό φαινόμενο που πλημμύρισε τις εκτάσεις στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια την αποτελείωσαν τα ζώα που βρήκαν φαγητό για να τραφούν!

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φαρμακευτικής κάνναβης, Γιάννης Μπουρούνης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" δήλωσε ότι μετά τις μετά τον καύσωνα και τις πλημμύρες που χάθηκε το 80% της παραγωγής μπήκε στην εγκατάσταση ένα κοπάδι πρόβατα και τρώει ό,τι είχε απομείνει. Ωστόσο, δεν έχασε το χιούμορ του λέγοντας πώς τα ζώα που έφαγαν την κάνναβη ήταν ευτυχισμένα, σημειώνοντας πως πηδάγανε περισσότερο από τα κατσίκια.

