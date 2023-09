Οικονομία

Ελαιόλαδο: Προβλέψεις ότι θα φτάσει τα 15 ευρώ το λίτρο

«Καλπάζει» η τιμή του ελαιόλαδου, ενώ αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο το επόμενο διάστημα.

Της Αντιγόνης Θάνου

Σε… είδος πολυτελείας τείνει να μετατραπεί το κυρίαρχο συστατικό της ελληνικής κουζίνας, το παρθένο ελαιόλαδο. Οι άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι θα φτάσει να πωλείται ακόμη και στα 15 ευρώ το λίτρο.

«Στην τελευταία δημοπρασία που έγινε για αγορά από τους Ιταλούς στην χονδρική, το λάδι πουλήθηκε στα 9,90 ευρώ. Αναμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα τιμές στα ράφια που θα ξεπεράσουν τα 15 ευρώ το λίτρο και αυτά πριν ακόμα ξεκινήσει η παραγωγη», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ελαιοπαραγωγός, των Μύλων Παπαχρήστου.

Όπως εξηγούν οι παραγωγοί στον ΑΝΤ1, στην Ισπανία - ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας ελαιολάδου στον κόσμο - αλλά και στην Ιταλία, η παραγωγή λαδιού, έπεσε πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα επειδή είχε τις μικρότερες απώλειες. Οι εξαγωγές από τη χώρα μας σε ελαιόλαδο, αύξησαν την τιμή του.

Όπως εξήγησε ο ελαιοπαραγωγός, η αύξηση «οφείλεται κυρίως σε μεγάλη ζημιά που υπέστη η Ισπανία λόγω καταστροφών με αποτέλεσμα, η Ισπανία που είχε 1,5 εκατομμύριο τόνους να μειωθεί πέρσι στις 300.000 τόνους. Έτσι είναι και η Ιταλία, με αποτέλεσμα να εισάγουν από την Ελλάδα. Άρα οι τιμές εκτοξεύτηκαν

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο χρόνο στην Ιταλία η τιμή του ελαιολάδου αυξήθηκε κατά 37%. Αν μιλάμε μάλιστα για το έξτρα παρθένο, η τιμή του απογειώθηκε κατά 227%. Στην Ισπανία έχει αυξηθεί κατά 42% και στην Ελλάδα κατά 37%.

Στη χώρα μας η συσκευασία του ενός λίτρου από τα 9 ευρώ φτάνει τα 13. Η συσκευασία 5 λίτρων από 20 ευρώ πωλείται πια στα 50. Ενδεικτικά, μια οικογένεια εάν καταναλώνει το χρόνο 60 λίτρα λάδι από 450 ευρώ που έδινε, θα πληρωσει σήμερα 750 ευρώ.

«Γενικά στην Ελλαδα η παραγωγη είναι πολύ μειωμένη. Την άνοιξη οι καιρικές συνθηκες ήταν έτσι, που δεν είχαμε το δέσιμο της ελιάς για να έχουμε στην συνέχεια παραγωγη. Η παραγωγη είναι μειωμένη κατά 40-50% και θα έχουμε αυξημενες τιμές και το επόμενο διάστημα», εκτίμησε ο ελαιοπαραγωγός και ελαιοκαλλιεργητής, Ηλίας Ντόνας.

Πάντως, μέχρι και…αντικλεπτικά συστήματα βάζουν τα περισσότερα σούπερ μάρκετ της Ισπανίας στο αγνό παρθένο ελαιόλαδο λόγω της υψηλής τιμής του.

