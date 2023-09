Οικονομία

ΕΦΚΑ: Δικαστήριο στέλνει στην φυλακή επιχειρηματία για χρέη από εισφορές

Το δικαστήριο διέταξε ο επιχειρηματίας να εκτίσει την ποινή της φυλάκισης 12 μηνών που του επιβλήθηκε για οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 1.500 ευρώ επέβαλε χθες το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου ερήμην σε 63χρονο επιχειρηματία της Ρόδου διατάσσοντας μάλιστα την έκτισή της!!!

Ειδικότερα, κρίθηκε ένοχος μη καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ΕΦΚΑ μισθωτών σε αθλητικό σύλλογο του νησιού όπου είναι πρόεδρος.

Του αποδίδεται ότι απασχολούσε κατά την χρονική περίοδο από 1 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Μαΐου 2021 προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας με αμοιβή που ασφαλιζόταν στον ΕΦΚΑ και όφειλε να καταβάλει εισφορές ύψους 40.905 ευρώ και δεν το έπραξε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση και αίτηση αναστολής.