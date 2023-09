Αθλητικά

Πόλο – Champions League: Οι “γοργόνες” του Εθνικού προκρίθηκαν στους Ομίλους

Οι Πειραιώτισσες έκαναν το 3 στα 3 και πήραν θριαμβευτική πρόκριση, ενώ σήμερα θα παίξουν για την πρωτιά στον προκριματικό όμιλο με την οικοδέσποινα Μιλούζ.

Θριαμβευτική πρόκριση στους ομίλους του Champions League, πέτυχε η ομάδα πόλο γυναικών του Εθνικού, καθώς για την 3η αγωνιστική του 2ου προκριματικού ομίλου, επικράτησε της Πάντοβα με 9-7 και έκανε το «3 στα 3».

Κατά συνέπεια, η αποψινή (21:30) αναμέτρηση με την «Γαλλίδα οικοδέσποινα», Μιλούζ αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα για την πρόκριση, αλλά θα κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 3-2, 2-2, 3-1

ΕΘΝΙΚΟΣ (Στέφανος Λέανδρος): Σωτηρέλη, Καραμπέτσου, Κατσιμπρή 2, Κλαψιανού, Μπέτα, Ειρήνη Νίνου 2, Χατζηκυριακάκη 3, Άλκ. Μπενέκου 1, Μιχαϊλοβιτς, Κανετίδου 1, Ιόλη Μπενέκου, Τορνάρου, Μαυρωτά.

Τα τέρματα της ιταλικής ομάδας, σημείωσαν οι Μίλο 3, Σάαπ 2, Κασόν 1, Μεγκιάτο 1.

