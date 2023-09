Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μακάμπι: Φιλική νίκη για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», που διεξάγεται στην Κύπρο, καθώς στον τελικό επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 71-68.

Πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 21 πόντους (4/7 τρίποντα), ενώ 12 πόντους και 8 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Για την Μακάμπι, ο Τζέιμς Γουέμπ είχε 15 πόντους ενώ 10 πόντους σημείωσε ο Μπόνζι Κόλσον.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 45-29, 59-50, 71-68

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Κάναν 9 (2), Παπανικολάου 6 (1), Πίτερς 21 (4), Μιλουτίνοβ 12, Γουίλιαμς-Γκος 7 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 8 (1), Σίκμα 8.

ΜΑΚΑΜΠΙ (Κάτας): Μπράουν 4, Μπόλντγουιν 6, Κοέν 3 (1), Νίμπο 8, Κόλσον 10 (2), Κλίβελαντ 4, Γουέμπ 15 (3), Μένκο 3 (1), Ντι'Μπαρτολομέο 3 (1), Ριβέρο 7, Μπλατ 5 (1).

