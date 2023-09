Κοινωνία

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 στη Θεσσαλία

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τις επόμενες μέρες.

Στο κόκκινο ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της νέας κακοκαιρίας. Όπως μεταδίδει στο ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Σπύρος Τάτσης, την Κυριακή λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Φθιώτιδας και της Βόρειας Εύβοιας για επερχόμενα επικίνδυνα ακραία καιρικά φαινόμενα από τη Δευτέρα το πρωί και για τις επόμενες δυο ημέρες, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να υπακούνε στις οδηγίες των αρχών. ?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



?? Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) από πρωινές ώρες της 25/9 και για τα επόμενα δύο 24ώρα σε ευρύτερη περιοχή #Θεσσαλίας, #Σποράδες, #Φθιώτιδα & βόρεια #Εύβοια



!? Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων… — 112 Greece (@112Greece) September 24, 2023 Τα μηχανήματα της περιφέρειας και των δήμων θα συνεχίσουν να εργάζονται για την διάνοιξη ποταμών και ρεμάτων προκειμένου να υπάρχει δίοδος για τα νερά και να μην υπερχειλίσουν πλημμυρίζοντας τους δρόμους. Συνεχίζονται από μηχανήματα οι εργασίες για την αποκατάσταση αναχωμάτων στον Φαρσαλίτη ποταμό και σε περιοχές του Παλαμά, καθώς και καθαρισμός φερτών υλικών στον ποταμό Καλέντζη της Καρδίτσας και στην περιοχή «Χίλια Δέντρα». Επιπλέον, ολοκληρώνονται παρεμβάσεις στη γέφυρα της Γιάννουλης και στον Ενιπέα ποταμό, με έμφαση στα αναχώματα, συνεχίζονται οι εργασίες στο ορεινό δίκτυο του Πηλίου, όπως και στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, και πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο ορεινό και πεδινό οδικό δίκτυο. Παράλληλα στην ιστοσελίδα της η Πολιτική Προστασία εξέδωσε οδηγίες προς τις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει το φαινόμενο. Αυτές αναφέρουν: "Α. Γενικές οδηγίες Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκης εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.

Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού.

Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.

Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ.

Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Β. Μόλις περάσει η κακοκαιρία Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές.

Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές ζημιές. Γ. Αν πρόκειται να μετακινηθείτε Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Ανάλογα με τον προορισμό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να συναντήσετε (χιόνι, παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.).

Μεταβάλλετε το πρόγραμμα της μετακίνησής σας ώστε να αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους.

Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις υποδείξεις των τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική κλπ.

Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν από κάθε μετακίνηση.

Εξοπλίστε το αυτοκίνητο με τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, ομπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί πρώτων βοηθειών κλπ.).

Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται να μετακινηθείτε πεζή.

Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων ή εξαιτίας της πτώσης αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή χαλαζόπτωση.

Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας.

Μείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση.

