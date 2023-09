Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias”: Μεγάλη συμμετοχή του Στρατού στην αντιμετώπιση

Πλήθος προσωπικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων θα διατεθούν για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Στρατός για τo επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας Elias στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, με 770 στρατιωτικούς διαθέσιμους και 673 στρατιωτικούς (μεταξύ αυτών κομάντο) σε ετοιμότητα, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να συνδράμουν στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, και με διαταγή του αρμόδιου επιτελείου είναι σε ετοιμότητα και για την αντιμετώπιση του κύματος κακοκαιρίας Εlias, σε πλήρη συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, διαθέτοντας προσωπικό και μέσα ως εξής:

Δυνάμεις οι οποίες ήδη δρουν

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (770 άτομα)

361 άτομα των Τμημάτων «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» στην ΠΕ Θεσσαλίας (σε άμεση ετοιμότητα επέμβασης εντός Στρατοπέδων)

170 άτομα ως χειριστές των διατιθέμενων μέσων

29 άτομα ΕΔΛΟ ΠΒΧ σε 5 ομάδες (Λάρισα (3), Τρίκαλα, Βελεστίνο)

19 πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

1 Αξιωματικός Υγειονομικού - Κτηνιατρικού

70 άτομα της Ζ’ ΜΑΚ στην Λάρισα

120 άτομα (2 Λόχοι) της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ στον Βόλο

ΜΕΣΑ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ): 7

Οχήματα γενικής χρήσης: 11

Ειδικά Οχήματα με Εξοπλισμό Απολύμανσης: 3

Προωθητές γαιών: 3

Φορτωτές γαιών: 17

Ισοπεδωτής γαιών: 1

Εκσκαφείς τάφρων: 2

Φορτωτές/εκσκαφείς τάφρων: 3

Ανατρεπόμενα Οχήματα: 21

Ρυμουλκά Οχήματα: 16

Φορτωτές μικρού μεγέθους: 4

Γέφυρες: 2 Μπέλεϋ (Καλά Νερά Μαγνησίας και Στουρναραίικα Τρικάλων)

Γεννήτριες: 2

Λέμβοι: 46

Λεωφορεία: 7

Οχήματα Περισυλλογής: 1 (LEO STANDARD)

Αρματοφορείς: 3

Μηχάνημα Εξυγίανσης Ύδατος: 1

Φωτιστικοί Πύργοι: 4

ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Ε/Π UH-1H: 6

Ε/Π CH-47D CHINOOK: 1 στην 110 ΠΜ

Ε/Π S-70: 1 στην 111ΠΜ

Ε/Π SUPER PUMA: 1 στην 111ΠΜ

Ε/Π AB-205: 1 στην 111ΠΜ

ΜΕΣΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Α/Γ (Αρματαγωγό): 1 στο λιμάνι Βόλου

ΔΟΜΕΣ

Ετοιμότητα διάθεσης ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, Μαλακίου, Λεπτοκαρυάς και ΚΕΔΑ Σκοτίνας για φιλοξενία πληγέντων

Επιπλέον δυνάμεις σε ετοιμότητα

Επιπλέον, το σύνολο του διατιθέμενου προσωπικού πρόκειται να αναπτυχθεί περαιτέρω ως απαιτηθεί και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της ΓΓΠΠ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (673 άτομα και 14 λέμβοι)

603 άτομα των Τμημάτων «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» σε άμεση ετοιμότητα επέμβασης εντός Στρατοπέδων (384 άτομα στην Αττικοβοιωτία και 219 άτομα στην ΠΕ Θεσσαλονίκης)

70 άτομα της Ζ’ ΜΑΚ με 14 λέμβους

ΜΕΣΑ

ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ

Οχήματα γενικής χρήσης: 61

Προωθητές γαιών: 3

Φορτωτές γαιών: 5

Ισοπεδωτές γαιών: 4

Εκσκαφείς τάφρων: 4

Ανατρεπόμενα Οχήματα: 5

Ρυμουλκά Οχήματα: 4

Φορτωτές μικρού μεγέθους: 4

Γεννήτριες: 11

Λεωφορεία: 14

Οχήματα Περισυλλογής: 2

Πυροσβεστικά: 6

Υδροφόρα Οχήματα: 4

Οχήματα Μεταφοράς Λυμάτων: 4

Συγκροτήματα Άντλησης: 2

Οχήματα Υγειονομικού: 10

ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Ε/Π CH-47D CHINOOK: 1

Ε/Π SUPER PUMA: 1



ΜΕΣΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Φ/Γ (Φρεγάτα): 1 στην Κάρυστο



ΠΤΜ (Πλοίο Ταχείας Μεταφοράς): 1 στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Πραγματοποιήθηκε η 14η συνεδρίαση του ΣΑΓΕ κατά την οποία εξετάστηκαν ως ακολούθως:



?? Συνεισφορά των #ΕΔ σε Ειρηνευτικές Αποστολές ΕΕ και #NATO

?? Θέματα Οργάνωσης των Γενικών Επιτελείων και Διεθνών Οργανισμών

?? Εξοπλιστικά Προγράμματα

?? Απονομή Ηθικών Αμοιβών pic.twitter.com/yvibCUKtvj — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) September 25, 2023

