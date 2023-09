Κοινωνία

ΓΕΕΘΑ: Συγκίνηση στην απόδοση τιμών για τους νεκρούς Έλληνες στη Λιβύη (εικόνες)

Το στρατιωτικό προσωπικό βγήκε στα μπαλκόνια του ΥΠΕΘΑ. Παρούσα η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η τελετή απόδοσης τιμών στα θύματα της ελληνικής αποστολής που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Λιβύη. Σημειώνεται πως η τελετή έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την έπαρση της σημαίας στο Στρατόπεδο «Παπάγου», μετά το τριήμερο πένθος των Ενόπλων Δυνάμεων για τους Έλληνες.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Άγγελου Χουδελούδη, ο Υπαρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ένοπλων Δυνάμεων, Παναγίας Παντάνασσας.

Απονομή ανώτατου βαθμού

Σημειώνεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια και εισήγηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και απόφασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), απονεμήθηκε ο ανώτατος βαθμός στις αξιωματικούς, οι οποίες απεβίωσαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο στη Λιβύη.

Συγκεκριμένα, στην αντιπλοίαρχο (ΥΝ) Γλυκερία Μεμεκίδου ΠΝ (ΑΜ:ΥΝ-232) ο βαθμός της υποναυάρχου και στην επισμηναγό (ΥΝ) Ευαγγελία Ανδρεαδάκη(ΑΜ: 63908) ο βαθμός της υποπτεράρχου.

Επίσης, με Προεδρικό Διάταγμα και πρόταση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας μετά από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων Στρατού Ξηράς, απονεμήθηκε ο βαθμός του συνταγματάρχη στον αρχιλοχία (ΠΖ) Γεώργιο Βούλγαρη (ΑΜ: ΜΥ 21150),ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

