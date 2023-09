Life

Τροχαίο στη Λιβύη: Το ΓΕΕΘΑ απονέμει τον Ανώτατο Βαθμό στους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν

Απονεμήθηκε σήμερα κατόπιν εισήγησης του Νίκου Δένδια ο ανώτατος βαθμός στους τρεις στρατιωτικούς που έπεσαν καθήκον. Πού και πότε θα γίνουν οι κηδείες τους.

Με Προεδρικό Διάταγμα που υπεγράφη, χθες, Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, με πρόταση του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια μετά από εισήγηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και απόφασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), απονέμεται ο ανώτατος βαθμός στις αξιωματικούς, οι οποίες απεβίωσαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο στη Λιβύη.

Συγκεκριμένα, στην αντιπλοίαρχο (ΥΝ) Γλυκερία Μεμεκίδου ΠΝ (ΑΜ: ΥΝ-232) ο βαθμός της υποναυάρχου και στην επισμηναγό (ΥΝ) Ευαγγελία Ανδρεαδάκη (ΑΜ: 63908) ο βαθμός της υποπτεράρχου.

Επίσης, με Προεδρικό Διάταγμα που υπεγράφη, χθες, Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, με πρόταση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας και μετά από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων Στρατού Ξηράς, απονέμεται ο βαθμός του συνταγματάρχη στον αρχιλοχία (ΠΖ) Γεώργιο Βούλγαρη (ΑΜ: ΜΥ 21150), ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

Πότε είναι οι κηδείες των 3 Στρατιωτικών

Η κηδεία του Αρχιλοχία (ΠΖ) Γεώργιου Βούλγαρη, στελέχους της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, στις στις 5.00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Η κηδεία της Αντιπλοιάρχου (ΥΝ) Γλυκερίας Μεμεκίδου ΠΝ, της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 στις 11.00 η ώρα στην Κομοτηνή.

Η κηδεία της Επισμηναγού (ΥΝ) Ευαγγελίας Ανδρεαδάκη, της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2023 στις 11.00 η ώρα στου Παπάγου.

