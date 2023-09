Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Σοκ με Μάγκνουσον, σάλος για το πανό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο παίκτης που τραυματίστηκε στο 12'' του αγώνα. Αποδοκίμασαν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού το πανό που ανήρτησαν οπαδοί στην Λεωφόρο.

-

Ενός... κακού, μύρια έπονται για τον Παναθηναϊκό, καθώς εκτός απ’ την εντός έδρας ήττα του απ’ την ΑΕΚ με 2-1, στην 5η αγωνιστική της Super League, «χάνει» τουλάχιστον για τους επόμενους 6 μήνες και τον Χόρντουρ Μάγκνουσον, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο διεθνής Ισλανδός στόπερ, τραυματίστηκε στο 12ο δευτερόλεπτο (!) του αγώνα, όταν σηκώθηκε για να πάρει κεφαλιά απ’ το βαθύ γέμισμα του Κάλενς κι έπεσε πολύ άτσαλα στο γήπεδο «γυρίζοντας» το πόδι του.

Αντικαταστάθηκε στο 4ο λεπτό απ’ τον Γεντβάι κι αμέσως μετά το παιχνίδι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία η οποία «έδειξε» ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατό του.

Τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα χρειαστούν μίνιμουμ έξι μήνες για να επιστρέψει στα γήπεδα.

Σάλο και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση που. έκαναν οπαδοί του Παναθηναϊκού, που είχαν τοποθετήσει στο πέταλο της Θύρας 13 ένα μεγάλο πανό των φανατικών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Bad Blue Boys, το οποίο ήταν καλυμμένο κατά το ήμισυ.

Το υπόλοιπο μισό ανέφερε «free the boys» και έχει το σήμα των Bad Blue Boys. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν, μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν άτομα που το φτιάχνουν και μάλιστα έχουν βάλει μέσα και σκάλα για να τακτοποιήσουν το πάνω μέρος του.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ είχαν ενημερώσει πως εφόσον ανοίξει αυτό το πανό η ομάδα δεν πρόκειται να κατέβει για να ξεκινήσει το ματς. Η ΑΕΚ είχε ενημερώσει τους γηπεδούχους, επικεφαλής αστυνομικής δύναμης και τον εισαγγελέα. Τ

ο πανό σηκώθηκε πριν τη σέντρα ενώ υπήρξαν και αποδοκιμασίες από σημαντικό κομμάτι των υπόλοιπων οπαδών του Παναθηναϊκού.

Η ΑΕΚ κινήθηκε προς τα αποδυτήρια με ένδειξη αποχώρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sportime.gr, ζητήθηκε και από τον διαιτητή να κατέβει το πανό αλλά ο Σιμόνε Σότσα απάντησε πως δεν είναι αρμόδιος για αυτό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Elias”: Εκκένωση χωριών στην Θεσσαλία - “Σαρώνεται” η μισή Ελλάδα (εικόνες)

Φίλης: Ο Κασσελάκης έχει ύφος Τραμπ - Φταίει ο Τσίπρας για τις ήττες του ΣΥΡΙΖΑ

Μελίνα Παρασκάκη: Η ανάρτηση της μητέρας της μετά την καταδίκη της αναισθησιολόγου