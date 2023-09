Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η Ένωση… άλωσε τη “Λεωφόρο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πελάγη ευτυχίας… οι φίλοι της ΑΕΚ η οποία λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο της επί της Μπράιτον στην Αγγλία, πέρασε νικηφόρα κι από την έδρα των «πράσινων».

-

Μετά τη νίκη της στο Μπράιτον, η ΑΕΚ πέρασε με επιτυχία και από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, επικρατώντας 2-1 του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα πέτυχαν μια σπουδαία ανατροπή με σκόρερ τους Τσούμπερ (36΄), Πινέδα (70΄), οι οποίοι «διέγραψαν» το προβάδισμα που είχαν πάρει οι γηπεδούχοι από το 10ο λεπτό με τον Τζούριτσιτς.

Δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του αγώνα, οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού αποκάλυψαν πανό υπέρ των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Οι παίκτες της ΑΕΚ αποχώρησαν προς τα αποδυτήρια, όμως το πανό κατέβηκε αμέσως και το ματς άρχισε με μόλις 1-2 λεπτά καθυστέρησης.

Με πολλές αλλαγές ξεκίνησαν την αναμέτρηση και οι δύο ομάδες, κάτι λογικό αν αναλογιστούμε την κόπωσή τους από τα ευρωπαϊκά ματς της περασμένης Πέμπτης (21/9). Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ένα επιπλέον πρόβλημα, αφού στην πρώτη φάση του αγώνα –περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά το εναρκτήριο λάκτισμα- τραυματίστηκε στο γόνατο ο Μάγκνουσον και αντικαταστάθηκε από τον Γεντβάι. Για τον Ισλανδό αμυντικό υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί σοβαρή «ζημιά», όμως τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν από τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί.

Στο 10ο λεπτό ο Ιωαννίδης βρήκε στην περιοχή τον Τζούριτσιτς και αυτός με βολίδα από πολύ δύσκολη θέση, αιφνιδίασε τον Στάνκοβιτς για το 1-0. Η ΑΕΚ απάντησε άμεσα (12΄) με διπλή ευκαιρία του Λιβάι Γκαρσία και δύο εκπληκτικές επεμβάσεις του Μπρινιόλι. Ο Ιταλός γκολκίπερ ήταν αυτός που «αρνήθηκε» ξανά το γκολ στον Λιβάι, όταν απέκρουσε πολύ δύσκολα την εξ επαφής κεφαλιά του στο 25΄.

Η ΑΕΚ πήρε αυτό που της ανήκε δικαιωματικά στο 35΄ με τη μπάλα να στρώνεται στον Τσούμπερ από μονομαχία Λιβάι-Χουάνκαρ και ο Ελβετός με σουτ σε πρώτο χρόνο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι δύο άσοι της Ένωσης που πρωταγωνίστησαν σε όλες τις φάσεις, ήταν μακράν οι κορυφαίοι στο α΄ ημίχρονο με τον Γιοβάνοβιτς να αδυνατεί να βρει το «φάρμακο» για να τους περιορίσει. Από την άλλη πλευρά, σοβαρά προβλήματα στους Κάλενς (ντεμπούτο σήμερα), Μήτογλου δημιουργούσε ο Φώτης Ιωαννίδης, αναγκάζοντάς τους σε δυνατά μαρκαρίσματα.

Στο β΄ ημίχρονο η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει να ηνία και να αναζητά πιεστικά διαδρόμους προς την περιοχή του Στάνκοβιτς. Η ΑΕΚ αναζητούσε μια αντεπίθεση και τη βρήκε –κόντρα στη ροή του παιχνιδιού- στο 70΄! Ο Τσούμπερ έβγαλε παράλληλα στον Πινέδα, ο οποίος πετάχτηκε ανάμεσα στους αμυντικούς του Παναθηναϊκού και έγραψε το 1-2. Στο 74΄ ο Στάνκοβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ιωαννίδη και από το κόρνερ που προέκυψε, ο Αράο έχασε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει. Στο 85΄ ο Ελίασον έχασε μοναδική ευκαιρία να «τελειώσει» το ντέρμπι όταν πλάσαρε άουτ, αλλά αυτό δεν στοίχισε στην ΑΕΚ που έφυγε από το «Απόστολος Νικολαϊδης» με ένα υπερπολύτιμο «διπλό».

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Κίτρινες: Χουάνκαρ, Μπερνάρ, Παλάσιος – Μήτογλου, Αραούχο, Γκατσίνοβιτς, Γαλανόπουλος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον (3΄λ.ρ. Γεντβάι), Χουάνκαρ (79΄ Μλαντένοβιτς), Πέρεθ (70΄ Αράο), Βιλένα, Τζούριτσιτς (71΄ Παλάσιος), Μαντσίνι (78΄ Σπόραρ), Μπερνάρ, Ιωαννίδης

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μήτογλου, Κάλενς (59΄λ.τρ. Σιμάνσκι), Μοχαμάντι (75΄ Μάνταλος), Γαλανόπουλος (63΄ Πισάρο), Πινέδα, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς (63΄ Γιόνσον), Τσούμπερ, Γκαρσία (75΄ Αραούχο)

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο: Νεαρός ξεψύχησε στην άσφαλτο

Μελίνα Παρασκάκη: Καταδικάστηκε η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της 4χρονης

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από 15χρονες μαθήτριες στο ίδιο σχολείο (εικόνες)