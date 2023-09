Πολιτική

Μεταναστευτικό: ΚΥΣΕΑ για τις ροές και την βίζα

Συνεδριάζει το μεσημέρι το ΚΥΣΕΑ, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για το φλέγον ζήτημα του ΜΕταναστευτικού.

Με βασικό θέμα τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό συνεδριάζει σήμερα στις 12:00 το ΚΥΣΕΑ, στη σκιά των επαφών που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ταγίπ Ερντογάν την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Σε αυτές τις επαφές, άλλωστε, το θέμα του μεταναστευτικού έπεσε στο τραπέζι, με τον τους δύο ηγέτες να συζητούν την προοπτική μιας νέα ευρωτουρκικής συνεννόησης, προκειμένου να μειωθούν οι ροές προς την Ελλάδα και συνακόλουθα την Ευρώπη.

Τις λεπτομέρειες αυτής της νέας συμφωνίας έχει επεξεργαστεί σε μεγάλο βαθμό ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος μετέχει στο ΚΥΣΕΑ, σε συνεννόηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος και έθεσε το ζήτημα στις επαφές που είχε σε Άγκυρα και Νέα Υόρκη με τον ομόλογο του Χακάν Φιντάν. Ο λόγος της ελληνικής σπουδής έχει να κάνει με τη συνεχιζόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών και κατά τον Σεπτέμβριο που έχει ως αποτέλεσμα να γεμίζουν περαιτέρω οι μεταναστευτικές δομές της χώρας, αν και υψηλόβαθμες πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης αναφέρουν στο protothema.gr ότι απέχουμε ακόμα σημαντικά από το σημείο κορεσμού, καθώς το σύστημα δεν καταγράφει μόνο «εισόδους», αλλά και «εξόδους μεταναστών.

Ο πρώτος στόχος της Αθήνας ήταν να υπάρξει ένα «φρενάρισμα» στις ροές, στη βάση της νέας ελληνοτουρκικής συνεννόησης. Κάτι τέτοιο όντως παρατηρείται στα χερσαία σύνορα, όχι τόσο όμως στη θάλασσα, όπου το περιθώριο παρέμβασης από μεριάς Τουρκίας είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Απαιτείται, πάντως, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, μια ευρύτερη διευθέτηση με την Τουρκία, η οποία θα εμπλέκει και την Ευρώπη. Σημειωτέον, ο κ. Καιρίδης θα βρίσκεται την Πέμπτη στις Βρυξέλλες όπου θα συναντηθεί με την Ευρωπαία Επίτροπο Ιλβα Γιόχανσον, ενώ εκεί θα βρίσκεται και η Γερμανίδα ομόλογος του Νάνζι Φέζερ.

Το «φρένο» και το αντάλλαγμα με τη βίζα

Όπως επισημαίνει αρμόδια πηγή στο protothema.gr, η Ελλάδα ζητά από την Τουρκία τρία πράγματα: αυστηρότερο έλεγχο στα σύνορα, χτύπημα στα δίκτυα των διακινητών και επιστροφές μεταναστών από Ελλάδα προς την Τουρκία, η οποία, βεβαίως, έχει εκατομμύρια πρόσφυγες και περίπου 1 εκ. Ουκρανούς εκπατρισθέντες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι να δοθεί στην Τουρκία ένα πολύ πιο σημαντικό "τυράκι", πέρα από τα χρήματα που η γείτονας θα λάβει, ενώ στο τραπέζι είναι και το θέμα της μερικής απελευθέρωσης της βίζα που ζητά η Τουρκία για τις χώρες της ζώνης Σένγκεν. Συγκεκριμένα, στο τραπέζι είναι κάτι τέτοιο να ξεκινήσει σε μικρότερη κλίμακα από νησιά της Ελλάδας, όπως η Λέσβος, η Σάμος, η Σάμος, η Χίος, η Κως, η Λέρος και στο Καστελλόριζο, όπου οι Τούρκοι αρέσκονται να πηγαίνουν.

Για τον ενισχυμένο ρόλο της Κομισιόν στην εξίσωση, ρόλο φαίνεται πως έχει παίξει η "αποκατάσταση" σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Κομισιόν, για την οποία έχει εργαστεί ο κ. Καιρίδης, στο πλαίσιο της πολιτικής εντολής του από τον πρωθυπουργό, ιδίως μετά το ναυάγιο της Πύλου που λειτούργησε ως καταλύτης για την κυβερνητική προσέγγιση.

Το επόμενο διάστημα, πάντως, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα βρεθεί στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, με τον οποίο πριν από λίγες μέρες είχε τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να «κλειδώσουν» τους βασικούς άξονες της συμφωνίας, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί και εντός Οκτωβρίου στους βασικούς της άξονες. Βεβαίως, στο υπουργικό της Τετάρτης θα υπάρξουν και σημαντικές ρυθμίσεις που θα αφορούν τη νομιμοποίηση μεταναστών που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα, προκειμένου να γεμίσουν κενά στην αγορά εργασίας.

Τα ελληνοτουρκικά

Στη συνεδρίαση, παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση από τους κ. Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη (θα έχει μόλις επιστρέψει από τις ΗΠΑ) για το περιεχόμενο των ελληνοτουρκικών συζητήσεων που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη δρομολόγηση του πολιτικού διαλόγου στα μέσα του Οκτωβρίου και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης τον Νοέμβριο, με απώτατη κατάληξη το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το ΚΥΣΕΑ, παράλληλα, αναμένεται να δώσει «πράσινο φως» και για επιπλέον υλικά και συστήματα για τα αναβαθμιζόμενα F-16 μέσω του προγράμματος FMS (Foreign Military Sales) από τις ΗΠΑ.

